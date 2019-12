Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał we wtorek ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem obejmują północne części województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.



W województwie pomorskim ostrzeżenie dotyczy powiatu nowodworskiego, puckiego, wejherowskiego, lęborskiego, słupskiego oraz Słupska i Gdyni.



Natomiast w województwie warmińsko-mazurskim silny wiatr może wystąpić w sześciu powiatach: bartoszyckim, braniewskim, elbląskim, kętrzyńskim, lidzbarskim i w Elblągu.



Według IMGW, w niektórych powiatach wiatr może osiągnąć prędkość do 80 km/h.



Wydany alert Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązuje do godz. 15 we wtorek.