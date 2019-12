Jak informuje IMGW, Polska w najbliższych godzinach będzie w zasięgu rozległego niżu znad Morza Arktycznego. Z centrum na południowy wschód kraju przemieszczać się będzie front chłodny, za którym napływać będzie z północnego zachodu chłodne powietrze polarne morskie.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W ostatni dzień mijającego roku w Polsce zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na północnym zachodzie. W całym kraju przelotne opady deszczu, na wschodzie także deszczu ze śniegiem, a lokalnie w obszarach podgórskich i górach śniegu.

Prognoza pogody na Sylwestra / INTERIA.PL



Temperatura maksymalna od 0 st. C na południu, około 4 st. C na przeważającym obszarze, do 7 st. C miejscami na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem okresami silny, w całym kraju porywisty, zachodni i północno-zachodni. Na wschodzie porywy wiatru do 75 km/h, nad morzem do 80 km/h, wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h. W górach wiatr powodował będzie zawieje i zamiecie śnieżne.



Pogoda na sylwestrową noc i Nowy Rok

W nocy z wtorku na środę, na zachodzie i w centrum kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze umiarkowane i duże oraz tam słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -5 st. C w rejonach podgórskich, około -1 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 4 st. C na wybrzeżu wschodnim. Wiatr przeważnie umiarkowany, na wschodzie i wybrzeżu porywisty, północno-zachodni i zachodni. Nad morzem wiatr w porywach do 60 km/h, na północnym wschodzie do 65 km/h, wysoko w Karpatach do 90 km/h i tam zamiecie i zawieje śnieżne.





Prognoza pogody na Nowy Rok / INTERIA.PL

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, na północnym wschodzie i wschodzie słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, na krańcach południowo-wschodnich i wschodnich także śniegu. Temperatura maksymalna od 0 st. C do 5 st. C, tylko w rejonach podgórskich około -2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie porywisty, zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 55 km/h.