Sejm zdecydował ws. budżetu na 2027 rok. Oto kluczowe kwoty

RMF24

Sejm nie poparł w czwartek wniosków o odrzucenie projektu ustawy budżetowej na 2027 rok w pierwszym czytaniu. Za skierowaniem projektu do dalszych prac opowiedziało się 237 posłów, przeciw było 198 parlamentarzystów, a pięciu wstrzymało się od głosu. Dokument trafi teraz do komisji sejmowych, a prace nad nim mają zakończyć się w połowie stycznia.

Zgodnie z przyjętym planem drugie czytanie projektu ustawy budżetowej ma odbyć się 2 grudnia, a trzecie - 4 grudnia. Cztery dni później dokument ma trafić do Senatu.

Sejm ma rozpatrzyć ewentualne poprawki izby wyższej 15 stycznia. Po tym terminie ustawa zostanie przekazana prezydentowi, który będzie miał siedem dni na jej podpisanie.

Co zakłada projekt ustawy budżetowej?

Projekt ustawy budżetowej zakłada, że realny wzrost PKB w 2027 roku wyniesie 3 proc., a średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 2,8 proc.

Dochody budżetu państwa mają sięgnąć 696,4 mld zł, a wydatki - 977,6 mld zł. Deficyt nie powinien przekroczyć 281,2 mld zł.

Wpływy z podatku VAT zaplanowano na 363,7 mld zł. Dochody z CIT mają wynieść 94,6 mld zł, a z PIT - 33,4 mld zł. Dochody samorządów z udziałów w PIT mają wzrosnąć ze 193,8 mld zł w 2026 roku do 206,7 mld zł w 2027 roku, czyli o 6,6 proc.

Obrona, zdrowie i bezpieczeństwo publiczne

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała, że projekt budżetu koncentruje się na bezpieczeństwie, ochronie zdrowia oraz rozwoju gospodarki.

Na obronę narodową ma trafić 198,1 mld zł, co odpowiada 4,51 proc. PKB. KPRM wskazała, że część zakupów uzbrojenia realizowanych w ramach programu SAFE ma być zwolniona z VAT.

Na ochronę zdrowia zaplanowano 274,1 mld zł - o 26,3 mld zł więcej niż w 2026 roku. Dotacja dla Narodowego Funduszu Zdrowia ma wynieść 41,5 mld zł, czyli o 15,5 mld zł więcej niż rok wcześniej.

Na bezpieczeństwo publiczne, w tym policję, straż graniczną, Państwową Straż Pożarną, SOP i służby specjalne, przewidziano 36,5 mld zł. Wraz z wydatkami na emerytury i renty funkcjonariuszy oraz ich rodzin będzie to 57,7 mld zł.

Do Komisji Finansów Publicznych trafił również projekt ustawy okołobudżetowej. Zakłada on między innymi pożyczkę dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz przedłużenie do końca 2027 roku możliwości dysponowania przez Fundusz Inwestycji Kapitałowych papierami wartościowymi Skarbu Państwa otrzymanymi w 2025 roku.