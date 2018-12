Refundacji kosztów planowanych podwyżek cen energii domagają się samorządowcy. Związek Miast Polskich przygotowuje plany awaryjne na wypadek dużego wzrostu opłat. Nie rezygnują z nich, mimo słów ministra Jacka Sasina, który zapewnił na naszej antenie, że nie będzie podwyżek cen energii.

Nie będzie tych podwyżek ani dla indywidualnych odbiorców, ani dla firm, ani dla samorządów - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin, minister w kancelarii premiera.

Zastanawiamy się, o której godzinie będziemy wyłączali lampy wzdłuż dróg. Czy o 22 miasta będą gasły... W szkołach będziemy zamieniać żarówki. Nie na energooszczędne, tylko na te o słabszej mocy - mówi Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.

W Wielu miastach już jesteśmy po przetargach, dlatego ja też zastanawiam się w jaki sposób te przedsiębiorstwa energetyczne nagle będą do nas przychodzić i mówić: No nie, my rewidujemy wcześniejszą stawkę, zgadzamy się na obniżenie o 30 procent - mówi Marek Wójcik

Zaznacza też, że w ubiegłym tygodniu na komisji wspólnej rządu i samorządu, nikt nie mówił o korygowaniu umów prądowych dla samorządów. Przeciwnie - padło stwierdzenie, że rząd nie planuje w tej sprawie pomocy .