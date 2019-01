Policja skieruje do sądu wnioski o ukaranie mężczyzn, którzy wczoraj o świcie urządzili sobie spacer tunelem II linii metra w Warszawie. Przeszli prawie półtora kilometra od stacji Świętokrzyska do stacji Centrum Nauki Kopernik na Powiślu. Tam zostali ujęci. Dwóch z trzech mężczyzn było pijanych. Mieli promil i dwa promile alkoholu we krwi.

