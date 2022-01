Ok. 1200 pętli indukcyjnych, które analizować będą ruch na drogach Rzeszowa, zamontowanych zostanie w ramach przetargu na rozbudowę Inteligentnego Systemu Transportowego. Inwestycja ma być gotowa do grudnia 2023 roku/\.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował Artur Gernand z kancelarii prezydenta Rzeszowa, rozbudowa systemu polegać będzie na tym, że na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną i rondach zamontowane zostaną dodatkowe czujniki.

Zebrane przez nie informacje pomogą w jeszcze sprawniejszym zarządzaniu ruchem w mieście. Dzięki dodatkowym czujnikom zmieni się także rola przycisków dla pieszych i rowerzystów na sygnalizatorach świetlnych na skrzyżowaniach - dodał.



W sumie zainstalowanych zostanie ok. 1200 pętli indukcyjnych, czyli czujników, które będą zintegrowane z już istniejącą infrastrukturą. Jak zaznaczył Gernand, dzięki nowym czujnikom będzie można prowadzić jeszcze bardziej szczegółowe analizy dotyczące rozkładu ruchu na rzeszowskich ulicach, np. z podziałem na kategorie pojazdów - osobowe, dostawcze, ciężarowe.



Te analizy pomogą w sprawniejszym zarządzaniu ruchem. Do tej pory mamy zamontowanych ok. 700 pętli indukcyjnych - powiedział Artur Gernand.



Druga część inwestycji

Następnie wprowadzona zostanie automatyczna detekcja dla pieszych i rowerzystów na wszystkich sygnalizacjach świetlnych w Rzeszowie. Jak podał Artur Gernand, montaż ok. 1000 czujników umożliwi automatyczne wykrywanie pieszego lub rowerzysty przy przejściu lub przejeździe rowerowym.



Dzięki temu automatycznie do systemu zostanie przekazany sygnał o potrzebie zmiany świateł. Nie będzie konieczności korzystania z przycisku znajdującego się na sygnalizatorze. Przyciski będą pełnić funkcję alternatywną - przekonuje.



Przetarg na realizację inwestycji został już ogłoszony. Wyłonienie zwycięzcy zaplanowane zostało na luty br. Wykonawca będzie miał sześć miesięcy, od daty podpisania umowy, na opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja ma być gotowa do grudnia 2023 r.