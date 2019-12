Refulery i watermastery pracują nad odmulaniem rzeszowskiego zalewu. To specjalistyczne maszyny ważące kilkadziesiąt ton każda. Sprowadzone zostały z różnych części Polski, a do Rzeszowa przyjechały na kilku wielkich ciężarówkach. Ciężki sprzęt pracuje tu od niedawna, całość prac została dostosowana do warunków przyrodniczych jak np. pory lęgowe. W sierpniu pracownicy musieli najpierw wydobyć z zalewu chroniony gatunek rośliny kotewki orzecha wodnego - ten został przewieziony do innych zbiorników wodnych w okolicy.

