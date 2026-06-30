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Ogromny ruch na drogach wojewódzkich. GDDKiA podała dane

Autor: , Publikacja: Dzisiaj, 30 czerwca (10:25)

Z raportu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że są takie odcinki, przez które w ciągu doby przejeżdża nawet kilkadziesiąt tysięcy pojazdów. Rekordowa pod tym względem jest droga na odcinku Zielonka-Warszawa w Mazowieckiem, gdzie dziennie przejeżdża 48,5 tysiąca pojazdów.

Ogromny ruch na drogach wojewódzkich. GDDKiA podała dane
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Natężenie ruchu na drogach wojewódzkich niekiedy przypomina podróż autostradą. Dane, jakie przekazała Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad wskazują na ogromny ruch pojazdów. 

Liderem w skali regionalnej jest Małopolska. Po drogach wojewódzkich - w ciągu doby - przejeżdża tam średnio 7,5 tysiąca pojazdów. 

W godzinach szczytu jest ruch, jak najbardziej, ale wszyscy potrzebują dojechać do pracy.  Niektórzy mieszkają poza Krakowem, a niektórzy w Krakowie, ale pracują poza Krakowem - usłyszał od jednego z mieszkańców stolicy Małopolski reporter RMF FM Paweł Konieczny. 

Samochodów jest za dużo - dodaje kobieta, narzekająca na natłok aut na ulicach w tym regionie Polski. 

Z kolei w Warszawie według danych Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad średnio 48,5 tysiąca pojazdów pokonuje odcinek Zielonka-Warszawa. To droga nr 631 - to rekord spośród dróg wojewódzkich. Jak relacjonuje reporter RMF FM Igor Skrzypek niemal codziennie jest tu niezwykle tłoczno, ale trzeba pamiętać, że to trasa dwujezdniowa. 

Są jednak w Polsce drogi węższe, gdzie ruch pojazdów również jest ogromny. Jak np. droga wojewódzka 946 w Śląskiem - tam dziennie przejeżdża ponad 30 tys. pojazdów. To więcej niż na autostradzie A2 między Łodzią a Poznaniem. 

"Wzrasta natężenie na drogach krajowych". Nowe badania ruchu
Czas: 08:18
Źródło: RMF24
Tagi: drogi pojazdy

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