RMF24

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz straży granicznej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się czerpaniem korzyści z prostytucji. Zatrzymano siedem osób — pięć kobiet i dwóch mężczyzn w wieku od 37 do 52 lat. Według śledczych wśród nich znajdowało się ścisłe kierownictwo gangu.

Jak ustalili funkcjonariusze, grupa działała od kilku lat na terenie kilku województw, w tym dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego. Przestępcy mieli organizować tzw. „mieszkaniowe agencje towarzyskie”, które funkcjonowały w kilkunastu lokalach. W mieszkaniach mogło przebywać nawet około 100 kobiet świadczących usługi seksualne.

Śledczy szacują, że nielegalny proceder mógł przynieść grupie blisko milion złotych zysku. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości około 200 tysięcy złotych.

W trakcie akcji — prowadzonej przez CBŚP, nadodrzański oddział Straży Granicznej oraz policjantów z Opola — przeszukano lokale i zabezpieczono m.in. ponad 70 tysięcy złotych w gotówce, amfetaminę, marihuanę, kilkadziesiąt telefonów komórkowych oraz laptopy.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. udziału i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Grozi im do 10 lat więzienia.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch osób. Wobec pozostałych zastosowano środki wolnościowe, w tym dozory policyjne.