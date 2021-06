W sobotę wielkie otwarcie wakacji z RMF FM w Mikołajkach. Naszego żółto-niebieskiego miasteczka szukajcie w Wiosce Żeglarskiej. Wśród atrakcji, jakie przygotowaliśmy, będzie m.in. koncert akustyczny Antka Smykiewicza, loty żółto-niebieskim balonem i rejsy motorówką RMF FM oraz kulinarne przysmaki.

Imprezowy jacht RMF FM czeka na was w Mikołajkach / Michał Dukaczewski / RMF FM

Będziecie mieli okazję popływać na naszej radiowej motorówce. Jeśli od wody wolicie przestworza - zaprosimy Was na lot żółto-niebieskim balonem.

Nasza ekipa przygotowuje dla was wspaniałe smakołyki - w tym sandacza z pieca oraz tartę z gorgonzolą. Porozmawiamy również ze specjalistą, który zdradzi wam jak najlepiej przygotować wspaniałą wakacyjną rybę w domowym zakątku.

Nie zabraknie atrakcji dla żeglarzy, dla turystów. Dla każdego coś miłego. Dobra muzyka, pyszne jedzenie - zachęca Joanna Durkiewicz z Wioski Żeglarskiej w Mikołajkach. Wierzę w to, że wielu słuchaczy dopasuje się do żółto-niebieskich barw i zaskoczy nas swoimi żółto-niebieskimi stylizacjami - dodaje.



Całe wydarzenie uświetni Antek Smykiewicz. Wokalista zaczaruje Was delikatnymi akustycznymi dźwiękami żeglarskich szant.



Zapraszamy do naszego miasteczka w sobotę od 10:00. Relacje z tego niezwykłego wydarzenia przez cały dzień na naszej antenie.

Przebojowe lato z RMF FM

W wakacje zaprosimy Was również m.in. w niezwykłą podróż Przebojowym Pociągiem RMF FM z gwiazdami, na Maraton Serialu "07 zgłoś się" i na wspólne oglądanie wschodu Słońca z Dawidem Kwiatkowskim.



3 lipca w trasę z Rzeszowa do Trójmiasta wyruszy Przebojowy Pociąg RMF FM. Bezpłatne bilety dla całej rodziny słuchacze będą mogli wygrać przez pierwszy tydzień wakacji w konkursie na naszej antenie i na stronie www.rmf.fm.

W podróży towarzyszyć nam będą m.in. Kamil Bednarek, Piotr Kupicha, Cleo, Krzysiek Golonka, C-BooL i Gromee.



Gromee / Materiały prasowe

Akcja jest organizowana przy współpracy ze spółką PKP INTERCITY. Po Polsce podróżować będzie specjalna żółta lokomotywa i najnowsze, komfortowe wagony z taboru przewoźnika.

7 lipca, czyli 07.07, w Krakowie RMF FM organizuje Maraton z Serialem "07 zgłoś się". Wydarzenie rozpocznie się po godz. 16 odsłonięciem gwiazdy Bronisława Cieślaka, w Alei Gwiazd koło Wawelu. Na słuchaczy czekać będą koszulki z wizerunkiem kultowego porucznika Borewicza, które będzie można wygrać w konkursach. PRL-owską atmosferę zapewni grupa rekonstrukcyjna.

Na zdjęciu odtwórca roli porucznika Milicji Obywatelskiej Sławomira Borewicza - Bronisław Cieślak / Witold Rozmysłowicz / PAP

31 lipca RMF FM obserwować będzie wschód Słońca - w tym roku z Dawidem Kwiatkowskim, który zaraz po nadejściu świtu zagra mini koncert na jednej z bałtyckich plaż.

Dawid Kwiatkowski z Telekamerą / Leszek Szymański / PAP

Lato RMF FM zakończy się Finałem Finałów akcji "Twoje 5 minut". Słuchacze wybiorą spośród finalistów dotychczasowych edycji zabawy jedną gwiazdę, dla której nagrodą będzie supportowanie Beaty Kozidrak podczas koncertu na krakowskich Wiankach. Cała lista nominowanych prezentowana będzie w piątki po godz. 18, a zwycięzca zostanie ogłoszony 27 sierpnia.