Lato z RMF FM zacznie się już 26 czerwca w Mikołajkach. Powstanie tam żółto-niebieskie miasteczko. W wakacje zaprosimy Was również m.in. w niezwykłą podróż Przebojowym Pociągiem RMF FM z gwiazdami, na Maraton Serialu "07 zgłoś się" i na wspólne oglądanie wschodu Słońca z Dawidem Kwiatkowskim.

Przebojowe lato z RMF FM zacznie się już 26 czerwca! / Piotr Bułakowski / RMF24

Już w najbliższą sobotę zapraszamy do Mikołajek. Wśród atrakcji jakie przygotowaliśmy m.in. koncert akustyczny Antka Smykiewicza, loty żółto-niebieskim balonem i rejsy motorówką RMF FM oraz kulinarne przysmaki dla turystów. W menu m.in. tarta ze szparagami i zapiekanka z sandaczem. Relacje z tego niezwykłego wydarzenia przez cały dzień na naszej antenie.



Wśród atrakcji rejsy motorówką RMF FM / Michał Dukaczewski / RMF FM

3 lipca w trasę z Rzeszowa do Trójmiasta wyruszy Przebojowy Pociąg RMF FM. Bezpłatne bilety dla całej rodziny słuchacze będą mogli wygrać przez pierwszy tydzień wakacji w konkursie na naszej antenie i na stronie www.rmf.fm.

W podróży towarzyszyć nam będą m.in. Kamil Bednarek, Piotr Kupicha, Cleo, Krzysiek Golonka, C-BooL i Gromee.



Gromee / Materiały prasowe

Akcja jest organizowana przy współpracy ze spółką PKP INTERCITY. Po Polsce podróżować będzie specjalna żółta lokomotywa i najnowsze, komfortowe wagony z taboru przewoźnika.

7 lipca, czyli 07.07, w Krakowie RMF FM organizuje Maraton z Serialem "07 zgłoś się". Wydarzenie rozpocznie się po godz. 16 odsłonięciem gwiazdy Bronisława Cieślaka, w Alei Gwiazd koło Wawelu. Na słuchaczy czekać będą koszulki z wizerunkiem kultowego porucznika Borewicza, które będzie można wygrać w konkursach. PRL-owską atmosferę zapewni grupa rekonstrukcyjna.





Na zdjęciu odtwórca roli porucznika Milicji Obywatelskiej Sławomira Borewicza - Bronisław Cieślak /Witold Rozmysłowicz /PAP

31 lipca RMF FM obserwować będzie wschód Słońca - w tym roku z Dawidem Kwiatkowskim, który zaraz po nadejściu świtu zagra mini koncert na jednej z bałtyckich plaż.

Dawid Kwiatkowski z Telekamerą / Leszek Szymański / PAP

Lato RMF FM zakończy się Finałem Finałów akcji "Twoje 5 minut". Słuchacze wybiorą spośród finalistów dotychczasowych edycji zabawy jedną gwiazdę, dla której nagrodą będzie supportowanie Beaty Kozidrak podczas koncertu na krakowskich Wiankach. Cała lista nominowanych prezentowana będzie w piątki po 18-ej, a zwycięzca zostanie ogłoszony 27 sierpnia.

Na antenie przez całe wakacje nie zabraknie Najlepszej Muzyki na Lato i specjalnych programów.





Z Faktami RMF FM przez Polskę

O 12:00 od poniedziałku do piątku zapraszamy na "Rozmowę w samo południe w RMF FM". Początek wywiadu na antenie w Faktach RMF FM, kontynuacja na www.rmf24.pl oraz w nowej internetowej stacji informacyjnej RMF24.pl

W Faktach RMF FM i na www.rmf24.pl zabierzemy w Was w najpiękniejsze zakątki Polski. Zaproponujemy Wam najciekawsze szklaki rowerowe, będziemy Was namawiać na piesze wędrówki, najbardziej ekscytującymi trasami wybranymi specjalnie dla Was przez podróżnika Łukasza Supergana.

A może skorzystacie z naszych podpowiedzi i wybierzecie się na biwak do lasu? Od nas dowiecie się, co można, a czego nie można używać np. w Borach Tucholskich. Nie zabraknie także opowieści o drzewach obrosłych legendami i praktycznych podpowiedzi, jak zrobić zielnik. Taka domowa apteczka z pewnością przyda się na jesienno-zimowe niedyspozycje.

RMF FM przybliży Wam miejsca, które "zagrały" w filmach, opowie o zapierających dech w piersiach punktach widokowych, pomoże odnaleźć w naszym kraju miejsca kojarzące się z zagranicznymi atrakcjami. Czy wiecie np. gdzie leży polska Toskania? Odwiedzimy także najdziwniejsze muzea w naszym kraju.

Będziemy także chcieli stworzyć album ze zdjęciami najweselszych słuchaczy na świecie - czyli z Wami! Szczegóły już wkrótce w RMF FM i na www.rmf24.pl

/ RMF FM

Najlepsza muzyka i programy na lato

Od rana RMF FM będzie budził w programie "Wstawaj, szkoda lata" (codziennie, 6-10), o dobry nastrój zadbają stali prowadzący: Przemek Skowron, Jacek Tomkowicz, Tomasz Olbratowski i Mariusz Kałamaga.

W paśmie "Lato wszędzie" (dni powszednie 10-14:30, niedziele 10-15) RMF FM udowadniać będzie, że "Stara Miłość nie Rdzewieje" - stacja poszukiwać będzie wakacyjnych miłości słuchaczy sprzed lat.

Natomiast popołudniami w programie "Czas Letni" (dni powszednie 14:30-19, weekendy 15-20) pojawi się "Gorąca sekretarka na wakacjach", dzięki której RMF FM odda antenę w ręce słuchaczy. Wieczory to "POPlista Plus Wakacje" (dni powszednie, 19-24) z notowaniem kultowej listy przebojów i najnowszymi hitami od Darka Maciborka i Marcina Jędrycha.

W soboty powróci program "Co Ludzie Powiedzą" (10-15), w którym prowadzący i reporterzy komentować będą bieżące wydarzenia wraz ze słuchaczami. Po 20-ej natomiast pojawi się lekko pikantny, miłosno-imprezowy "Gorący wieczór w RMF FM", a w nim m.in. Mariusz Kałamaga, z przymrużeniem oka odpowie na problemy łóżkowe Polaków.

W cyklu "Pani pozna Pana" emitowane będą nietypowe ogłoszenia matrymonialne od słuchaczy, a prowadzący szukać będą właściwego partnera lub partnerki.

W niedzielę powraca też program "To się wytnie" (20-22), czyli wyjątkowy miks muzyki i najzabawniejszych telefonów słuchaczy.

Pojawią się też wakacyjne edycje seriali sensacyjnych RMF FM: