RMF FM liderem opiniotwórczości wśród stacji radiowych. Najnowszy ranking cytowań mediów w Polsce

RMF FM niezmiennie na czele stacji radiowych
Sierpniowe zestawienie najczęściej cytowanych stacji radiowych potwierdziło dominację RMF FM. Stacja ta zanotowała niemal 3,3 tysiąca odniesień w innych mediach, co pozwoliło jej utrzymać pozycję lidera w tej kategorii.
Na antenie RMF FM pojawiły się w ostatnim czasie wypowiedzi kluczowych polityków i ekspertów, które natychmiast były szeroko komentowane i cytowane. Szczególne zainteresowanie wzbudziła rozmowa z wiceszefową Ministerstwa Obrony Narodowej, Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką, która zapowiedziała rychłą decyzję w sprawie ewentualnego przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemów Patriot.
Temat ten odbił się szerokim echem w mediach i był wielokrotnie przywoływany w kontekście sytuacji międzynarodowej oraz bezpieczeństwa Polski.
Drugie miejsce w zestawieniu zajęło Radio ZET, które odnotowało blisko 1,2 tysiąca cytowań. Na trzecim miejscu uplasowało się TOK FM.
Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce
Wśród wszystkich mediów – zarówno radiowych, telewizyjnych, jak i internetowych liderem jest Wirtualna Polska. Portal ten był cytowany przez inne redakcje aż 6,8 tysiąca razy, co pozwoliło mu utrzymać pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu opiniotwórczości. Na drugiej pozycji znalazła się stacja informacyjna TVN24, która odnotowała 4,9 tysiąca cytowań. Podium zamyka Onet z wynikiem 3,4 tysiąca odniesień.
Cykliczny raport przygotowywany przez Instytut Monitorowania Mediów jest jednym z najważniejszych źródeł wiedzy na temat pozycji poszczególnych redakcji na krajowym rynku medialnym. Zestawienie powstaje na podstawie analizy tysięcy publikacji prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych, w których dziennikarze powołują się na informacje pochodzące z innych mediów.