RMF FM liderem opiniotwórczości wśród stacji radiowych. Najnowszy ranking cytowań mediów w Polsce

RMF24

W sierpniu polskie media ponownie wskazały na najważniejsze źródła informacji, powołując się na nie w tysiącach publikacji. Najnowszy raport Instytutu Monitorowania Mediów pokazuje, które redakcje cieszyły się największym zaufaniem i uznaniem wśród dziennikarzy innych mediów. Bezapelacyjnym liderem wśród rozgłośni radiowych pozostaje RMF FM.

RMF FM niezmiennie na czele stacji radiowych

Sierpniowe zestawienie najczęściej cytowanych stacji radiowych potwierdziło dominację RMF FM. Stacja ta zanotowała niemal 3,3 tysiąca odniesień w innych mediach, co pozwoliło jej utrzymać pozycję lidera w tej kategorii.

Na antenie RMF FM pojawiły się w ostatnim czasie wypowiedzi kluczowych polityków i ekspertów, które natychmiast były szeroko komentowane i cytowane. Szczególne zainteresowanie wzbudziła rozmowa z wiceszefową Ministerstwa Obrony Narodowej, Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką, która zapowiedziała rychłą decyzję w sprawie ewentualnego przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemów Patriot.

Temat ten odbił się szerokim echem w mediach i był wielokrotnie przywoływany w kontekście sytuacji międzynarodowej oraz bezpieczeństwa Polski.

Drugie miejsce w zestawieniu zajęło Radio ZET, które odnotowało blisko 1,2 tysiąca cytowań. Na trzecim miejscu uplasowało się TOK FM.

źródło: Instytut Monitorowania Mediów / materiały udostępnione

Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce

Wśród wszystkich mediów – zarówno radiowych, telewizyjnych, jak i internetowych liderem jest Wirtualna Polska. Portal ten był cytowany przez inne redakcje aż 6,8 tysiąca razy, co pozwoliło mu utrzymać pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu opiniotwórczości. Na drugiej pozycji znalazła się stacja informacyjna TVN24, która odnotowała 4,9 tysiąca cytowań. Podium zamyka Onet z wynikiem 3,4 tysiąca odniesień.