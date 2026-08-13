Magdalena Sobkowiak-Czarnecka o zmianach w alertach RCB: To musi być kwestia tygodni

Wiceszefowa MON nie ma wątpliwości, że system uruchamiania syren alarmowych w Polsce wymaga pilnej poprawy.
Ta sytuacja sprzed dwóch tygodni czarno na białym pokazała, że ten system po prostu nie działa, trzeba poprawić kwestie uruchamiania syren. W idealnym świecie powinno się to dziać automatycznie, poprawa sytuacji musi nastąpić w ciągu najdalej kilku tygodni - przyznała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w Porannej rozmowie w RMF FM.
Dwa tygodnie temu rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Podczas tego incydentu zawiodły systemy ostrzegania - alarm nie włączył się w 10 z 17 powiatów.
Minister Sobkowiak-Czarnecka nie wyklucza, że wkrótce Polacy będą otrzymywać więcej powiadomień SMS-owych o aktywności lotnictwa wojskowego, zwłaszcza w rejonach przygranicznych.
Pytanie, czy nie powinniśmy więcej informować SMS-ami na przykład o podrywaniu myśliwców - to, co robimy dzisiaj w sieci – zastanawiała się wiceszefowa MON.
Skandal w Naddniestrzu i rosyjskie służby
W Porannej rozmowie w RMF FM pojawił się także wątek byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, który – jak ustaliło RMF FM – przebywa w Naddniestrzu.
Sobkowiak-Czarnecka nie kryła zaskoczenia. Ja w ogóle wczoraj myślałam, że to jest prima aprilis, jak to usłyszałam. Bo to jest tak niewiarygodne, że były wiceminister sprawiedliwości ukrywa się na terenach, które są kontrolowane przez Rosjan - mówiła.
Jej zdaniem taka operacja nie mogła się odbyć bez udziału rosyjskich służb, zwłaszcza że Romanowski miał posługiwać się nową tożsamością i dokumentami. Minister uznała, że sprawa powinna być przedmiotem działań kontrwywiadowczych.
Defilada 15 sierpnia – rekordowa i z nowym sprzętem
Już w sobotę 15 sierpnia odbędzie się największa w historii defilada wojskowa pod hasłem „Polska Safe”.
Nietrudno było dzisiaj znaleźć lepsze hasło niż „Polska Safe”, jeżeli w tym roku dokonaliśmy największych zakupów na rzecz sił zbrojnych. Końcówka maja to 120 miliardów zakontraktowanych w polskich firmach. Nie było jeszcze takiego tempa modernizacji - przyznała wiceszefowa MON.
Defilada odbędzie się nie tylko w Warszawie, ale także na Wybrzeżu, a w kilkunastu miastach w Polsce staną telebimy i miasteczka, gdzie będzie można zobaczyć wojskowy sprzęt.
Chiński robot w polskim porcie – wpadka pod kontrolą?
Piotr Salak zapytał naszego gościa również o bezpieczeństwo portu Marynarki Wojennej w Świnoujściu, gdzie pojawił się chiński robot.
Minister zapewniła, że "ten teren, gdzie mógł się poruszać, był bardzo ograniczony”.
Mamy już wyjaśnienia ze strony tamtejszego dowództwa mówiące o tym, że ten teren, gdzie mógł się poruszać, był bardzo ograniczony i było to wszystko pod kontrolą - powiedziała.
Ponadto, jak mówiła, resort wprowadził już przepisy zakazujące chińskich pojazdów na terenie jednostek wojskowych.
Patrioty dla Ukrainy? Decyzja w najbliższych dniach
Padło także kluczowe pytanie o przekazanie kolejnych pocisków Patriot Ukrainie.
Zawsze ta decyzja musi być podjęta w kontekście bezpieczeństwa Polaków i wszystkie racje muszą być zważone – zaznaczyła Sobkowiak-Czarnecka. Dodała, że decyzja może zapaść już w najbliższych dniach, a rozmowy toczą się zarówno z NATO, jak i ze Stanami Zjednoczonymi.
Miliardy z Unii i nowe zamówienia dla polskiego przemysłu
Minister podkreślała też sukcesy w pozyskiwaniu środków z unijnego programu SAFE.
Polska jako jedyne państwo z całej piętnastki tak szybko przeprowadziła całą procedurę, wszystkie negocjacje z komisją, że była w stanie wydać pieniądze we własnym przemyśle zbrojeniowym. To jest wielki sukces - podkreślała.
Do tej pory wpłynęło już 28 miliardów złotych zaliczki, a kolejne pieniądze mają trafić do Polski na przełomie grudnia i stycznia.
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