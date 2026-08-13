Magdalena Sobkowiak-Czarnecka o zmianach w alertach RCB: To musi być kwestia tygodni

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„Trzeba poprawić kwestie uruchamiania syren. W idealnym świecie powinno się to dziać automatycznie, poprawa sytuacji musi nastąpić w ciągu najdalej kilku tygodni” - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dwa tygodnie po upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Wiceszfowa MON zapowiedziała też, że w tym roku odbędzie się największa w historii defilada wojska polskiego w Warszawie. Zapytana o to, kiedy nasz kraj otrzyma kolejną transzę środków z programu SAFE odpowiedziała, że stanie się to na przełomie grudnia i stycznia.

Wiceszefowa MON nie ma wątpliwości, że system uruchamiania syren alarmowych w Polsce wymaga pilnej poprawy.

Ta sytuacja sprzed dwóch tygodni czarno na białym pokazała, że ten system po prostu nie działa, trzeba poprawić kwestie uruchamiania syren. W idealnym świecie powinno się to dziać automatycznie, poprawa sytuacji musi nastąpić w ciągu najdalej kilku tygodni - przyznała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w Porannej rozmowie w RMF FM.

Dwa tygodnie temu rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Podczas tego incydentu zawiodły systemy ostrzegania - alarm nie włączył się w 10 z 17 powiatów.

Minister Sobkowiak-Czarnecka nie wyklucza, że wkrótce Polacy będą otrzymywać więcej powiadomień SMS-owych o aktywności lotnictwa wojskowego, zwłaszcza w rejonach przygranicznych.

Pytanie, czy nie powinniśmy więcej informować SMS-ami na przykład o podrywaniu myśliwców - to, co robimy dzisiaj w sieci – zastanawiała się wiceszefowa MON.

Skandal w Naddniestrzu i rosyjskie służby

W Porannej rozmowie w RMF FM pojawił się także wątek byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, który – jak ustaliło RMF FM – przebywa w Naddniestrzu.

Sobkowiak-Czarnecka nie kryła zaskoczenia. Ja w ogóle wczoraj myślałam, że to jest prima aprilis, jak to usłyszałam. Bo to jest tak niewiarygodne, że były wiceminister sprawiedliwości ukrywa się na terenach, które są kontrolowane przez Rosjan - mówiła.

Jej zdaniem taka operacja nie mogła się odbyć bez udziału rosyjskich służb, zwłaszcza że Romanowski miał posługiwać się nową tożsamością i dokumentami. Minister uznała, że sprawa powinna być przedmiotem działań kontrwywiadowczych.

Defilada 15 sierpnia – rekordowa i z nowym sprzętem

Już w sobotę 15 sierpnia odbędzie się największa w historii defilada wojskowa pod hasłem „Polska Safe”.

Nietrudno było dzisiaj znaleźć lepsze hasło niż „Polska Safe”, jeżeli w tym roku dokonaliśmy największych zakupów na rzecz sił zbrojnych. Końcówka maja to 120 miliardów zakontraktowanych w polskich firmach. Nie było jeszcze takiego tempa modernizacji - przyznała wiceszefowa MON.

Defilada odbędzie się nie tylko w Warszawie, ale także na Wybrzeżu, a w kilkunastu miastach w Polsce staną telebimy i miasteczka, gdzie będzie można zobaczyć wojskowy sprzęt.

Chiński robot w polskim porcie – wpadka pod kontrolą?

Piotr Salak zapytał naszego gościa również o bezpieczeństwo portu Marynarki Wojennej w Świnoujściu, gdzie pojawił się chiński robot.

Minister zapewniła, że "ten teren, gdzie mógł się poruszać, był bardzo ograniczony”.

Mamy już wyjaśnienia ze strony tamtejszego dowództwa mówiące o tym, że ten teren, gdzie mógł się poruszać, był bardzo ograniczony i było to wszystko pod kontrolą - powiedziała.

Ponadto, jak mówiła, resort wprowadził już przepisy zakazujące chińskich pojazdów na terenie jednostek wojskowych.

Patrioty dla Ukrainy? Decyzja w najbliższych dniach

Padło także kluczowe pytanie o przekazanie kolejnych pocisków Patriot Ukrainie.

Zawsze ta decyzja musi być podjęta w kontekście bezpieczeństwa Polaków i wszystkie racje muszą być zważone – zaznaczyła Sobkowiak-Czarnecka. Dodała, że decyzja może zapaść już w najbliższych dniach, a rozmowy toczą się zarówno z NATO, jak i ze Stanami Zjednoczonymi.

Miliardy z Unii i nowe zamówienia dla polskiego przemysłu

Minister podkreślała też sukcesy w pozyskiwaniu środków z unijnego programu SAFE.

Polska jako jedyne państwo z całej piętnastki tak szybko przeprowadziła całą procedurę, wszystkie negocjacje z komisją, że była w stanie wydać pieniądze we własnym przemyśle zbrojeniowym. To jest wielki sukces - podkreślała.

Do tej pory wpłynęło już 28 miliardów złotych zaliczki, a kolejne pieniądze mają trafić do Polski na przełomie grudnia i stycznia.

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