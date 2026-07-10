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Rewolucja w szkołach od września. Sprawdź, co znika ze sklepików i menu

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 10 lipca (13:06)

Od 1 września 2026 roku w polskich szkołach i przedszkolach zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia, które wprowadza szereg zmian w żywieniu dzieci i młodzieży. Nowe przepisy mają na celu poprawę jakości posiłków, ograniczenie nadmiaru cukru, soli i tłuszczu oraz lepsze dopasowanie jadłospisów do aktualnych norm żywieniowych. Sprawdzamy, co dokładnie się zmieni i kogo dotyczą nowe regulacje.

Rewolucja w szkołach od września. Sprawdź, co znika ze sklepików i menu
Zmiany w szkołach wejdą w życie od 1 września 202 /Shutterstock
  • Od września w polskich placówkach oświatowych zaczną obowiązywać nowe, surowsze zasady żywienia dzieci.
  • Zmiany obejmą stołówki oraz sklepiki, które muszą drastycznie ograniczyć cukier, sól i tłuszcz.
  • Które popularne przekąski całkowicie znikną ze szkół?
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Kogo obejmą nowe przepisy?

Nowe zasady żywienia dotyczą wszystkich jednostek systemu oświaty – od przedszkoli, przez szkoły podstawowe, aż po szkoły ponadpodstawowe. Zmiany obejmą zarówno placówki prowadzące własne kuchnie, jak i firmy cateringowe, ajentów sklepików szkolnych oraz operatorów automatów vendingowych. 

To oznacza, że każda instytucja, która sprzedaje lub wydaje żywność dzieciom i młodzieży, musi przygotować się na nowe obowiązki.

Co będzie można sprzedawać w szkołach?

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie zamkniętego katalogu produktów dopuszczonych do sprzedaży na terenie szkół. W sklepikach, bufetach i automatach vendingowych pojawią się m.in.:

  • pieczywo (w tym bezglutenowe),
  • kanapki, sałatki i surówki,
  • mleko i produkty mleczne (jogurty, kefiry, serki, mleko smakowe),
  • napoje roślinne wzbogacone w wapń i witaminę B12,
  • produkty zbożowe, także śniadaniowe i bezglutenowe,
  • warzywa, owoce, suszone owoce i warzywa, orzechy, nasiona (bez dodatku cukrów, soli i substancji słodzących),
  • soki, przeciery i musy bez dodatku cukru,
  • woda,
  • gorzka czekolada (min. 70 proc. kakao),
  • napoje przygotowywane na miejscu (z limitem cukru),
  • koktajle na bazie mleka lub napojów roślinnych,
  • bezcukrowe gumy do żucia.

W praktyce oznacza to koniec sprzedaży wielu popularnych, ale niezdrowych przekąsek i napojów. Każdy produkt będzie musiał spełniać konkretne limity dotyczące zawartości cukru, tłuszczu i soli.

Limity cukru, tłuszczu i soli – na co zwrócić uwagę?

Nowe przepisy wprowadzają ścisłe limity dla wybranych grup produktów. Przykładowo:

  • produkty zbożowe: maksymalnie 10 g cukru, 10 g tłuszczu i 1 g soli w 100 g produktu,
  • pieczywo cukiernicze: do 13,5 g cukru, 10 g tłuszczu i 1,2 g soli w 100 g,
  • produkty mleczne i napoje roślinne: do 10 g cukru w 100 g/ml.

Dodatkowo napoje przygotowywane na miejscu, takie jak herbata czy kakao, będą mogły zawierać maksymalnie 5 g cukru w 250 ml. Preferowanym napojem pozostaje woda.



Nowe zasady planowania jadłospisów

Zmiany dotyczą także żywienia zbiorowego, czyli posiłków przygotowywanych i wydawanych dzieciom w szkołach i przedszkolach. Rozporządzenie nakłada obowiązek bilansowania jadłospisów na przestrzeni 10 dni, z uwzględnieniem średniego zapotrzebowania energetycznego dla danej grupy wiekowej.

W codziennym menu muszą znaleźć się warzywa lub owoce do każdego posiłku (z przewagą warzyw) oraz produkty z różnych grup żywności. W przypadku całodziennego żywienia – co najmniej dwie porcje mleka lub jego roślinnych alternatyw.

W skali tygodnia jadłospis powinien zawierać:

  • co najmniej jedną porcję ryby,
  • co najmniej jedną potrawę z nasion roślin strączkowych bez dodatku produktów odzwierzęcych,
  • dwie porcje świeżego mięsa,
  • maksymalnie dwie potrawy smażone,
  • co najmniej dwie zupy na wywarach warzywnych.

Dla dzieci niejedzących mięsa lub ryb przewidziano alternatywy roślinne, szczególnie na bazie strączków.

Źródło: RMF24
Tagi: jedzenie stołówki szkolne

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