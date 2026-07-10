Rewolucja w szkołach od września. Sprawdź, co znika ze sklepików i menu

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Od 1 września 2026 roku w polskich szkołach i przedszkolach zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia, które wprowadza szereg zmian w żywieniu dzieci i młodzieży. Nowe przepisy mają na celu poprawę jakości posiłków, ograniczenie nadmiaru cukru, soli i tłuszczu oraz lepsze dopasowanie jadłospisów do aktualnych norm żywieniowych. Sprawdzamy, co dokładnie się zmieni i kogo dotyczą nowe regulacje.

Zmiany w szkołach wejdą w życie od 1 września 202

Zmiany w szkołach wejdą w życie od 1 września 202 / Shutterstock

Kogo obejmą nowe przepisy?

Nowe zasady żywienia dotyczą wszystkich jednostek systemu oświaty – od przedszkoli, przez szkoły podstawowe, aż po szkoły ponadpodstawowe. Zmiany obejmą zarówno placówki prowadzące własne kuchnie, jak i firmy cateringowe, ajentów sklepików szkolnych oraz operatorów automatów vendingowych.

To oznacza, że każda instytucja, która sprzedaje lub wydaje żywność dzieciom i młodzieży, musi przygotować się na nowe obowiązki.

Co będzie można sprzedawać w szkołach?

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie zamkniętego katalogu produktów dopuszczonych do sprzedaży na terenie szkół. W sklepikach, bufetach i automatach vendingowych pojawią się m.in.:

pieczywo (w tym bezglutenowe),

kanapki, sałatki i surówki,

mleko i produkty mleczne (jogurty, kefiry, serki, mleko smakowe),

napoje roślinne wzbogacone w wapń i witaminę B12,

produkty zbożowe, także śniadaniowe i bezglutenowe,

warzywa, owoce, suszone owoce i warzywa, orzechy, nasiona (bez dodatku cukrów, soli i substancji słodzących),

soki, przeciery i musy bez dodatku cukru,

woda,

gorzka czekolada (min. 70 proc. kakao),

napoje przygotowywane na miejscu (z limitem cukru),

koktajle na bazie mleka lub napojów roślinnych,

bezcukrowe gumy do żucia.

W praktyce oznacza to koniec sprzedaży wielu popularnych, ale niezdrowych przekąsek i napojów. Każdy produkt będzie musiał spełniać konkretne limity dotyczące zawartości cukru, tłuszczu i soli.

Limity cukru, tłuszczu i soli – na co zwrócić uwagę?

Nowe przepisy wprowadzają ścisłe limity dla wybranych grup produktów. Przykładowo:

produkty zbożowe: maksymalnie 10 g cukru, 10 g tłuszczu i 1 g soli w 100 g produktu,

pieczywo cukiernicze: do 13,5 g cukru, 10 g tłuszczu i 1,2 g soli w 100 g,

produkty mleczne i napoje roślinne: do 10 g cukru w 100 g/ml.

Dodatkowo napoje przygotowywane na miejscu, takie jak herbata czy kakao, będą mogły zawierać maksymalnie 5 g cukru w 250 ml. Preferowanym napojem pozostaje woda.





Nowe zasady planowania jadłospisów

Zmiany dotyczą także żywienia zbiorowego, czyli posiłków przygotowywanych i wydawanych dzieciom w szkołach i przedszkolach. Rozporządzenie nakłada obowiązek bilansowania jadłospisów na przestrzeni 10 dni, z uwzględnieniem średniego zapotrzebowania energetycznego dla danej grupy wiekowej.

W codziennym menu muszą znaleźć się warzywa lub owoce do każdego posiłku (z przewagą warzyw) oraz produkty z różnych grup żywności. W przypadku całodziennego żywienia – co najmniej dwie porcje mleka lub jego roślinnych alternatyw.

W skali tygodnia jadłospis powinien zawierać:

co najmniej jedną porcję ryby,

co najmniej jedną potrawę z nasion roślin strączkowych bez dodatku produktów odzwierzęcych,

dwie porcje świeżego mięsa,

maksymalnie dwie potrawy smażone,

co najmniej dwie zupy na wywarach warzywnych.

Dla dzieci niejedzących mięsa lub ryb przewidziano alternatywy roślinne, szczególnie na bazie strączków.