RMF24

Blisko 1200 kilogramów marihuany o szacunkowej wartości 48 milionów złotych przejęli funkcjonariusze Straży Granicznej. Narkotyki były ukryte w kontenerach z cegłami, które przypłynęły z Tajlandii. W sprawie zatrzymano osiem osób.

Rekordowy przemyt marihuany udaremniony

Funkcjonariusze Straży Granicznej przejęli ponad tonę marihuany ukrytej w kontenerach z cegłami laterytowymi, które przypłynęły do Europy z Tajlandii.

Przejęcie narkotyków to efekt międzynarodowej operacji wymierzonej w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przemytem środków odurzających z Azji do Europy.

Międzynarodowa współpraca służb

Akcja została przeprowadzona przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku we współpracy z niemieckimi służbami, Europolem oraz Eurojustem.

Jak informują śledczy, działania wymierzone były w grupę działającą na terenie Polski i Niemiec, a cała operacja trwała kilka miesięcy. Przełom w sprawie nastąpił dzięki współpracy międzynarodowej, realizowanej w oparciu o Europejski Nakaz Dochodzeniowy.

Narkotyki ukryte w cegłach

Marihuana była ukrywana w specjalnych skrytkach w transportach cegieł. W pierwszym kontenerze, skontrolowanym w porcie w Hamburgu, śledczy odkryli aż 815 kilogramów marihuany.

Drugi kontener, skierowany do tego samego odbiorcy w Polsce, zawierał kolejne 379 kilogramów konopi indyjskich.

Łącznie zabezpieczono 1194 kilogramy narkotyków o szacunkowej wartości około 48 mln zł – poinformowała Straż Graniczna.

Zatrzymania i zarzuty

Do pierwszych zatrzymań doszło 6 maja w Szczecinie podczas próby rozładunku towaru. W ręce funkcjonariuszy wpadło wtedy czterech mężczyzn, w tym właściciel firmy będącej odbiorcą transportu.

Kolejne zatrzymania miały miejsce 15 czerwca w okolicach Poznania, gdzie na gorącym uczynku zatrzymano cztery kolejne osoby.

Zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty przywozu oraz wewnątrzwspólnotowego przemytu znacznych ilości środków odurzających. Trzem osobom zarzucono także udział w zorganizowanej grupie przestępczej.