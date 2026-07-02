Rekordowy przemyt marihuany udaremniony
Funkcjonariusze Straży Granicznej przejęli ponad tonę marihuany ukrytej w kontenerach z cegłami laterytowymi, które przypłynęły do Europy z Tajlandii.
Przejęcie narkotyków to efekt międzynarodowej operacji wymierzonej w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przemytem środków odurzających z Azji do Europy.
Międzynarodowa współpraca służb
Akcja została przeprowadzona przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku we współpracy z niemieckimi służbami, Europolem oraz Eurojustem.
Jak informują śledczy, działania wymierzone były w grupę działającą na terenie Polski i Niemiec, a cała operacja trwała kilka miesięcy. Przełom w sprawie nastąpił dzięki współpracy międzynarodowej, realizowanej w oparciu o Europejski Nakaz Dochodzeniowy.
Narkotyki ukryte w cegłach
Marihuana była ukrywana w specjalnych skrytkach w transportach cegieł. W pierwszym kontenerze, skontrolowanym w porcie w Hamburgu, śledczy odkryli aż 815 kilogramów marihuany.
Drugi kontener, skierowany do tego samego odbiorcy w Polsce, zawierał kolejne 379 kilogramów konopi indyjskich.
Łącznie zabezpieczono 1194 kilogramy narkotyków o szacunkowej wartości około 48 mln zł – poinformowała Straż Graniczna.
Zatrzymania i zarzuty
Do pierwszych zatrzymań doszło 6 maja w Szczecinie podczas próby rozładunku towaru. W ręce funkcjonariuszy wpadło wtedy czterech mężczyzn, w tym właściciel firmy będącej odbiorcą transportu.
Kolejne zatrzymania miały miejsce 15 czerwca w okolicach Poznania, gdzie na gorącym uczynku zatrzymano cztery kolejne osoby.
Zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty przywozu oraz wewnątrzwspólnotowego przemytu znacznych ilości środków odurzających. Trzem osobom zarzucono także udział w zorganizowanej grupie przestępczej.