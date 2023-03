Jest już wynik 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na walkę z sepsą udało się zebrać ponad 243 mln zł. Hasło tegorocznej edycji to "Chcemy wygrać z sepsą!".

Jerzy Owsiak / Marcin Obara / PAP

Podczas tegorocznego finału WOŚP zebrano 243 259 387,25 zł. To rekord dotychczasowych zbiórek.

Pieniądze zbierane podczas 31. Finału WOŚP zostaną przeznaczone na wyposażenie szpitali w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń. Chcemy walczyć z sepsą. To nie choroba, ale reakcja organizmu na zakażenie. Organizm się broni; aby ta walka była skuteczna, trzeba wyposażyć, według naszych szacunków, ponad 80 laboratoriów szpitalnych w sprzęt, który będzie bardzo szybko diagnozował i określał, jak można skutecznie leczyć pacjenta - zapowiadał przed finałem prezes WOŚP Jerzy Owsiak.

Za pieniądze zebrane w ramach 31. Finału WOŚP kupione będą m.in.:

urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF;

analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego;

zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych;

systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń i komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych.

Groźne bakterie

Sepsę mogą wywołać bakterie, wirusy i grzyby. Według CDC (Centres for Disease and Control - agendy rządowej USA mającej na celu monitorowanie chorobowości i sposobów zapobiegania chorobom) około 80 proc. przypadków sepsy jest wywoływanych przez bakterie pozaszpitalne, czyli takie, które są odpowiedzialne za szereg chorób układu oddechowego czy słuchu (anginy, zapalenie ucha, zapalenie oskrzeli). Co więcej, wiele z nich bytuje w drogach oddechowych, zwłaszcza małych dzieci, przy czym nigdy, albo tylko do czasu nie sprawiając żadnych kłopotów. To bakterie:

meningokoki , czyli dwoinki zapalenia opon mózgowych;



, czyli dwoinki zapalenia opon mózgowych; paciorkowce , odpowiedzialne m.in. za wywołanie anginy, ale i zapalenia mieszków włosowych);



, odpowiedzialne m.in. za wywołanie anginy, ale i zapalenia mieszków włosowych); pałeczki hemofilne typu B (wywołują m.in. zapalenie płuc);



(wywołują m.in. zapalenie płuc); pneumokoki , czyli dwoinki zapalenia płuc, odpowiedzialne m.in. za zapalenie płuc;;



, czyli dwoinki zapalenia płuc, odpowiedzialne m.in. za zapalenie płuc;; Listeria monocytogenes, którymi najczęściej zakazić się można zjadając zakażoną żywność, wywołują listeriozę;

Sepsa wywołana w przebiegu zakażenia meningokokami jest niezwykle groźna, ponieważ jest "piorunująca" - często w przypadku nierozpoznania od pierwszych objawów do śmierci mija zaledwie doba.

Stan ten bezpośrednio zagraża życiu chorego, ponieważ w przebiegu sepsy dochodzi do niewydolności wielu ważnych dla życia narządów, takich jak nerki, wątroba, serce i płuca

Objawy sepsy

Eksperci wskazują na fakt, że do wysokiej śmiertelności z powodu sepsy dochodzi z powodu mało swoistych objawów na początku jej rozwoju. Są to:

Gorączka (ale nie zawsze występuje!)

Dreszcze

Poczucie zimna

Szybki oddech, duszność

Ból i złe samopoczucie

Spocona skóra

Wysypka nieznikająca po ucisku

Przyspieszone bicie serca

Pogorszenie kontaktu z otoczeniem, dezorientacja.

Takie objawy mogą jednak sugerować wiele innych problemów (choć pojawienie się wysypki to już groźny symptom w sepsie, a na końcowym jej etapie ciało chorego pokrywają rozległe wybroczyny).