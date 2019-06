W niedzielę utonęła jedna osoba - poinformowało w poniedziałek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od kwietnia w całym kraju utonęło aż 81 osób. RCB apeluje o zachowanie zasad bezpieczeństwa nad wodą.

W niedzielę utonęła jedna osoba, w sobotę 7, od kwietnia aż 81 - poinformowało w poniedziałek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tylko przez pierwszych 9 dni czerwca utopiło się 27 osób.

RCB w związku z utonięciami przypomina o zasadach bezpiecznego przebywania nad wodą, takich jak zakaz wchodzenia do wody po spożyciu alkoholu lub innych środkach odurzających, zakaz skakania do wody w nieznanych miejscach.



RCB na Twitterze przypomina, by nigdy wchodzić do wody po alkoholu i środkach odurzających, ani nie skakać do wody w nieznanych miejscach. Pływać można tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Nie należy wypływać na materacu daleko od brzegu, ani pływać bezpośrednio po zjedzeniu posiłku. Należy stosować się do poleceń ratownika oraz pamiętać o założeniu kapoka na łódce, kajaku i rowerze wodnym.