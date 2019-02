Nauczyciele z przedszkola w Alwerni w Małopolsce wpadli na nietypowy pomysł, który ma ich podopiecznym pokazać różnorodność Polski i przybliżyć wszystkie regiony naszego kraju. Wysłali w podróż Pyzę, postać znaną z książeczki dla dzieci. Zrobiona na szydełku laleczka zawędrowała także do radia RMF FM w Krakowie.

Pyza z odwiedzinami w radiu RMF FM. Na zdjęciu z Ewą Kwaśny / RMF FM

Program autorski "Wędruje Pyza swym krajem i różne szlaki poznaje" powstał, by - jak przekonują nauczyciele z przedszkola "Tęczowa Kraina" w Alwerni - pokazać dzieciom w najprostszej formie, jak piękna i różnorodna jest Polska, że dzieli się na regiony zróżnicowane folklorem, sztuką, muzyką, tańcem, mową.

Ma też zachęcić rodziców do czytania dzieciom bajek. Wszak inspiracją dla programu była książka Hanny Januszewskiej "Pyza na polskich dróżkach".

Akcja "Wędruje Pyza swym krajem" polega na tym, że lalka odwiedza przedszkola (choć nie tylko) w całej Polsce. Wraz z lalką wysyłane są drobne gadżety reklamujące Alwernię, materiały opowiadające o miejscowości oraz drobne upominki.

Pyza, wracając do Alwerni, przywozi ze sobą pamiątki z miejsc, które odwiedziła. Tym sposobem dzieci poznają kolejne regiony naszego kraju. Pyza zaczęła swoją wędrówkę we wrześniu 2018 roku, a trasę podróży ma zaplanowaną już do czerwca 2019 r.

Niedawno odwiedziła RMF FM. Jak się bawiła?

Pyza z odwiedzinami w radiu RMF FM. Na zdjęciu z Magdaleną Wojtoń i Bogdanem Zalewskim / RMF FM

Pyza wraz z Robertem Karpowiczem / RMF FM