Nad Polskę napływa cieplejsza masa powietrza polarnego morskiego. Dzisiaj w większości kraju temperatura przekroczy 30 st. Celsjusza. Bezchmurne niebo spotęguje odczucie gorąca. Już jutro odpoczniemy od upałów - temperatura nie powinna przekroczyć 25 st., w wielu miejscach możliwe również opady deszczu.

Wtorek w większości województw zapowiada się upalnie / Wojtek Jargiło / PAP

We wtorek w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie i w centrum stopniowo wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu i burze, miejscami grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz około 20 mm. Temperatura maksymalna od 24 st. nad morzem, około 30 st. w centrum, do 33 st. na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 85 km/h.





Prognoza pogody na wtorek / INTERIA.PL

W nocy w Wielkopolsce i na Podkarpaciu pogodnie, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza w pasie od Kotliny Kłodzkiej, Śląska i Małopolski, przez Mazowsze, po Podlasie. Prognozowana wysokość opadów około 40 mm. Temperatura minimalna od 13 st. na Nizinie Szczecińskiej, 17 st. w centrum, do 19 st. na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, tylko na południowym wschodzie, południowy. W czasie burz porywy wiatru do 85 km/h.





W środę w Wielkopolsce pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i przelotne opady deszczu, a na wschodzie i w centrum miejscami burze; na Podkarpaciu możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów do 30 mm. Temperatura maksymalna od 19 st. na Pomorzu, około 24 st. w centrum, do 27 st. na Zamojszczyźnie. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.