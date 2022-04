W środę odbędzie się kolejna tura rozmów kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego - przekazała rzeczniczka PAŻP Agata Król. Dodała, że omawiane będą kwestie Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak przekazano we wtorkowym wspólnym komunikacie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZ KRL), rozmowy będą kontynuowane w środę.

Dodano, że we wtorek pracodawca przedstawiał wyjaśnienia do przygotowanej przez siebie w oparciu o propozycje Strony Społecznej symulacji kosztowej. Strony prowadziły dyskusję w zakresie poszczególnych pozycji.

"Strona Społeczna zawnioskowała w oparciu o art. 28 ustawy o związkach zawodowych o udostępnienie informacji finansowych i organizacyjnych dotyczących Osobowego Funduszu Płac umożliwiających ich porównanie posiadanych przez siebie informacji z danymi Pracodawcy. Pracodawca wskazał na brak możliwości udostępnienia danych z uwagi na niemożliwość anonimizacji danych osobowych w sposób użyteczny dla Strony Społecznej, gdyż wiązałoby się to z naruszeniem RODO i przedstawiciele Stron skonsultowali problem z IODO Agencji" - podano.

Według Agencji, w czasie rozmów przedstawiona została odpowiedź Performance Review Body (PRB), organu doradczego Komisji Europejskiej na pytania pracodawcy i strony społecznej dotyczące interpretacji zasad rozliczenia kosztów działalności pracodawcy oraz została ona w sposób szczegółowo omówiony. Zostały przez eksperta PAŻP przedstawione wyjaśnienia dotyczące odpowiedzi PRB.

"Odpowiedzi PRB podlegają dalszej analizie przez ekspertów strony społecznej" - wskazano.

Jak poinformowała Król, w środę kontynuowane będzie omawianie kwestii Regulaminu Pracy oraz Regulaminu Wynagradzania.

Dodała, że rozmowy prowadzone są w sposób merytoryczny w atmosferze wzajemnego szacunku.

Rejsy tranzytowe i do portów regionalnych nie będą kasowane

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson informował dziś, że przy braku porozumienia między PAŻP a kontrolerami ruchu lotniczego, nie będzie kasowania rejsów tranzytowych nad Polską, ani rejsów do portów regionalnych. Dodał, że wąskie gardło to Lotnisko Chopina i Modlin, gdzie liczba operacji będzie musiała być zmniejszona z 500 do 180. Skrócony będzie też czas pracy lotnisk.

Od kilku tygodni toczą się negocjacje kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZ KRL) dotyczące m.in. bezpieczeństwa, regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania.