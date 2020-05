W rodzinnymi mieście Karola Wojtyły, Wadowicach odbędzie się pierwsza, uroczysta sesja trybunałów, które będą prowadziły procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne rodziców św. Jana Pawła II: Emilii Wojtyły z d. Kaczorowskiej oraz Karola Wojtyły seniora.

Okno papieskie w Krakowie / /Łukasz Gągulski / PAP

Ze względu na miejsce śmierci kandydatów na ołtarze, proces będzie toczył się w archidiecezji krakowskiej. Postulatorem procesów będzie ks. Sławomir Oder. Był on wcześniej postulatorem procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II.

Formalnie prowadzone będą dwa osobne procesy przez trybunały o tym samym składzie, których zadaniem będzie wykazanie, że Emilia i Karol Wojtyłowie praktykowali cnoty w sposób heroiczny, że cieszą się opinią świętości, a za ich wstawiennictwem ludzie wypraszają łaski u Boga.

Jak poinformowało w piątek biuro prasowe Archidiecezji Krakowskiej, pierwszym sędzią trybunału jest metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, którego jako delegat będzie reprezentował ks. Andrzej Scąber, referent ds. kanonizacyjnych Archidiecezji Krakowskiej. Promotorem sprawiedliwości będzie ks. Tomasz Szopa, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Powołanych zostanie także dwóch notariuszy – ks. Grzegorz Kotala i ks. Paweł Ochocki.

Wszyscy członkowie trybunałów złożą przysięgę dochowania tajemnicy i wiernego wypełnienia powierzonego im zadania.

Procesy kanonizacyjne ruszają 7 maja

Pierwsza uroczysta sesja trybunałów odbędzie się w czwartek, 7 maja o godz. 10:30 w bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach. Po formalnym rozpoczęciu procesu abp Marek Jędraszewski będzie przewodniczył mszy św. o jego pomyślny przebieg.

Archidiecezja Krakowska apelowała wcześniej do wiernych o przekazanie do krakowskiej kurii do 7 maja dokumentów, pism i wiadomości dotyczących rodziców papieża, zarówno pozytywnych jak i negatywnych.

W trakcie procesu przesłuchani mają być także tzw. świadkowie "ze słyszenia", czyli dzieci czy wnukowie bezpośrednich świadków życia Emilii i Karola Wojtyłów. Badane będą także wystąpienia Jana Pawła II, w których nawiązywał do domu rodzinnego, m.in. jego homilie dotyczące życia małżeńskiego i rodzinnego czy wystąpienie w rodzinnych Wadowicach w 1999 r.

Jednym ze świadków będzie wieloletni osobisty sekretarz Jana Pawła II kard. Stanisław Dziwisz.

Kim byli rodzice Karola Wojtyły?

Emilia Kaczorowska (1884-1929) wywodziła się ze skromnej rodziny rzemieślniczej. Karol Wojtyła (1879-1941) był zawodowym żołnierzem. Pobrali się w 1906 r. i mieli troje dzieci.

Najstarszy syn Edmund został lekarzem i zmarł w wieku 26 lat, po zarażeniu się szkarlatyną w bielskim szpitalu od chorych, którym spieszył z pomocą. Drugie dziecko Wojtyłów, córka Olga, zmarła wkrótce po narodzinach.

Karol Wojtyła - późniejszy Jan Paweł II - urodził się 18 maja 1920 r. Matka papieża zmarła, gdy Karol miał zaledwie 9 lat. Ojciec umarł podczas okupacji niemieckiej w Krakowie, w 1941 roku. Grobowiec rodzinny Wojtyłów i Kaczorowskich znajduje się w wojskowej części cmentarza Rakowickiego w Krakowie.