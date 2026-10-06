Prezydent Nawrocki mianował Szefa Sztabu Generalnego WP

RMF24

Prezydent mianował gen. Wiesława Kukułę na kolejną kadencję na stanowisku Szefa Sztabu Generalnego WP. O decyzji Karola Nawrockiego poinformował w mediach społecznościowych szef BBN.

Jak przekazał na portalu X Bartosz Grodecki, „ceremonia wręczenia aktu mianowania odbędzie się 11 listopada 2026 r., podczas uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości".

„Gratuluję Panu Generałowi! Życzę dalszych sukcesów na stanowisku Pierwszego Żołnierza Rzeczypospolitej!” - dodał.

Zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny, kadencja na stanowiskach służbowych Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódców rodzajów Sił Zbrojnych i dowódców wojsk wynosi trzy lata z możliwością wyznaczenia na ponowną kadencję.

Generał Wiesław Kukuła poprzednio objął funkcję Szefa Sztabu Generalnego WP 10 października 2023 roku.

„Nie wyobrażam sobie inaczej”

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz pytany w ubiegłym tygodniu, czy gen. Kukuła pozostanie szefem SG WP na kolejną kadencję, powiedział, że jest bardzo zadowolony ze współpracy z generałem i „nie wyobraża sobie inaczej”.

Generał Kukuła urodził się w 1972 r. w Częstochowie. Z wojskiem związany jest od ponad 30 lat. Ukończył studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, a także w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a podyplomowe, z polityki obronnej, w Akademii Sztuki Wojennej. Służył m.in. w 1. pułku specjalnym komandosów w Lublińcu, a w latach 2003–2004 w Polskim Kontyngencie Wojskowym na misji w Iraku.

Od 2006 r. był szefem wydziału dowodzenia i łączności w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Odpowiadał tam m.in. za programowanie rozwoju Wojsk Specjalnych. W latach 2012-2016 był dowódcą jednostki komandosów w Lublińcu, po czym został wyznaczony przez ówczesnego ministra obrony Antoniego Macierewicza na dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej.

W listopadzie 2016 r. z rąk ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy odebrał szlify generalskie. Po kilku następnych awansach jest obecnie jednym z dwóch czterogwiazdkowych generałów w Wojsku Polskim. Ostatni awans, w październiku 2023 r., zbiegł się z mianowaniem go na Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Wcześniej, od początku stycznia do października 2023 r. był, na mocy decyzji prezydenta Dudy, Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Gen. Kukuła spotyka się z uznaniem zarówno ze strony rządu, jak i prezydenta. Gdy w maju b.r. był krytykowany przez Sławomira Mentzena (Konfederacja), wsparł go zarówno minister Kosiniak-Kamysz, jak i prezydent Nawrocki.