Drodzy Ojcowie, chciałbym szczególnie dziś podziękować Wam za to, że jesteście tak wspaniałym wzorcem do naśladowania dla Waszych dzieci i wnuków - napisał w niedzielę premier Mateusz Morawiecki z okazji Dnia Ojca. Życzenia ojcom złożył też marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Życzenia ojcom złożył też marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Wszystkim Tatom w dniu Waszego święta życzę radości, cierpliwości i dumy z pełnienia tej niezwykle ważnej roli oraz jak najwięcej czasu spędzonego z Waszymi pociechami - napisał na Twitterze.



Dzień Ojca w Polsce

Pierwszy polski Dzień Ojca w 1965 roku uczczono najhuczniej w Łodzi. Poza Łodzią zachęcało do niego kilka pism ogólnopolskich m.in. "Przyjaciółka".



Międzynarodowy Dzień Ojca ma już ponad sto lat. Święto zainicjowane zostało przez Sonorę Dodd z Waszyngtonu, która w ten sposób chciała uhonorować swojego ojca Williama Smarta, weterana wojny secesyjnej. Po raz pierwszy obchodzone było w USA 19 czerwca 1910 roku. Ale pomysł obiegł cały świat.



Według rzymskokatolickiej tradycji Dzień Ojca jest obchodzony w dzień świętego Józefa, czyli 19 marca - tak jest np. we Włoszech, Portugalii i Hiszpanii. Tego samego dnia co Polska swoje święto mają ojcowie z Nikaragui.