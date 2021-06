Do współpracy w realizacji programu Polski Ład zaprosił w sobotę wszystkich samorządowców premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Sanoku. "Polski Ład ma rzeczywiście łączyć" - podkreślił premier.

Premier Mateusz Morawiecki, burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba / Darek Delmanowicz / PAP

Szef rządu podczas konferencji prasowej poświęconej budowie nowego mostu przez San w Sanoku (Podkarpackie) zwrócił się do samorządowców z apelem o współpracę przy programie społeczno-gospodarczym Polski Ład.

Szef rządu nazwał Sanok "bramą Bieszczad". Wskazał, że budowa mostu zwiększy szanse rozwojowe miasta. Naszą dewizą, dewizą Polskiego Ładu jest właśnie łączyć a nie dzielić, budować mosty a nie budować mury i to tutaj w Sanoku właśnie się ziści. Będzie to bardzo wyraźnym znakiem nowoczesności w piękny sposób połączonej z tradycją - powiedział premier.



Inwestycja powstanie w ramach rządowego programu "Mosty dla regionów", ma kosztować ok. 65 mln zł. Przeprawa zastąpi 40-letni most, który miał być obiektem tymczasowym.

Polski Ład to ogromny program inwestycji. Dlatego drodzy burmistrzowie, prezydenci, wójtowie, starostwie gorąco zachęcamy do współpracy w ramach Polskiego Ładu, którego częścią jest program odbudowy po Covid-19, do analizy różnych projektów infrastrukturalnych. Takich projektów, które przyciągną kolejnych inwestorów, po raz kolejny zmniejszą bezrobocie, zwiększą zatrudnienie w waszych miastach, powiatach i gminach - podkreślił.

Premier dodał, że plan rządu na najbliższe lata jest skupiony na inwestycjach: "drogowych, kolejowych, infrastrukturalnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych, internetowych". Dlatego serdecznie zapraszam wszystkich włodarzy miast, gmin, powiatów do współpracy. Dosłownie wszystkich, niezależnie od barw politycznych, bo Polski Ład ma rzeczywiście łączyć - zaznaczył Morawiecki.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie II progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), emerytura bez podatku do 2500 zł, inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania z wkładem własnym gwarantowanym przez państwo i dom do 70 m kw. bez formalności.