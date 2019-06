​10 tys. zł nagrody może otrzymać osoba, która wskaże podpalacza na budowie Unia Art Residence w Lublinie - informuje Onet.pl. Sprawę bada policja.

Zdj. ilustracyjne / Paweł Balinowski / RMF FM

Jak zaznaczają przedstawiciele Unia Art Residence, podpalacz zostawił charakterystyczne rysunki, które mogą pomóc w jego identyfikacji. Osobie, która pomoże nam znaleźć podpalacza, oferujemy nagrodę w wysokości 10 000 PLN - napisali.

Do pożaru dachu przy al. Racławickich w Lublinie doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Ogień pojawił się na najwyższej kondygnacji wieżowca. Jak wiadomo - zapalił się styropian.

Straty inwestora nie są duże. Nic nie wskazuje, by miało to znacząco wpłynąć na postęp prac. Istnieje jednak poważne podejrzenie, że za pożarem mogła stać osoba trzecia - a to jest ryzykowne w przypadku kontynuowania budowli.