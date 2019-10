Trzy osoby, w tym jedno dziecko, trafiły na badania do szpitala po pożarze domu wielorodzinnego w Bytomiu. Z budynku ewakuowano ośmiu lokatorów.

Zdjęcie nadesłane do nas na Gorącą Linię RMF FM / Gorąca Linia RMF FM

Pożar wybuchł w budynku wielorodzinnym przy ul. Suchogórskiej.

Na miejsce skierowano cztery zastępy PSP oraz jeden strażaków-ochotników. Pożar wybuchł w mieszkaniu na parterze. Paliły się tam elementy wyposażenia. Jedna osoba wyszła z budynku przed naszym przybyciem, kolejnych osiem osób, w tym jedno dziecko, ewakuowaliśmy - mówi rzecznik bytomskiej komendy Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Krawczyk.

Po przebadaniu, trzy osoby, wśród nich jedno dziecko, zostały zabrane do szpitala. W mieszkaniu, w którym doszło do pożaru, nie było nikogo. Ewakuowane osoby to mieszkańcy innych lokali.



Ogień został szybko ugaszony. Przyczyny jego wybuchu nie są na razie znane.