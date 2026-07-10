Powstają mapy potrzeb zdrowotnych. Ustalenia RMF FM

RMF24

Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe mapy potrzeb zdrowotnych. Ten dokument ma być kolejną częścią zmian w systemie ochrony zdrowia - dowiedział się dziennikarz RMF FM. O planowanej reformie - zaprezentowanej w środę przez szefową resortu zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę, która zakłada między innymi wprowadzenie górnej stawki godzinowej zarobków lekarzy - w najbliższych dniach rozmawiać mogą liderzy koalicji rządowej. Mapy potrzeb zdrowotnych ministerstwo miało zaprezentować jeszcze w czerwcu. To wciąż się nie wydarzyło przez aferę dotyczącą Warszawskiego Szpitala Południowego. Teraz najprawdopodobniej będzie to część planowanych zmian, które mają wyeliminować nieprawidłowości w lecznicach.

Nowa mapa potrzeb zdrowotnych zakłada między innymi mniejszą niż teraz liczbę oddziałów położniczych. To ma być odpowiedź na to, że w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Każdy rok przynosi spadek liczby porodów o kilkanaście tysięcy. Pomysł jest taki, by pieniądze miały zapewnione szpitale, w których rocznie jest co najmniej 700 porodów. Pomysł zakłada, że jeśli porodów będzie mniej, pieniądze byłyby zapewnione za gotowość personelu, gdy jest to jedyna porodówka w okolicy.

Obecnie w całej Polsce działa 266 oddziałów położniczych. Jak ustalił nasz reporter, po tej zmianie docelowo pewnie będzie ich około 220-250, a do tego kilka mniejszych oddziałów położniczych, w częściach kraju, z których dojazd na najbliższy oddział położniczy zajmuje co najmniej godzinę. W podobny sposób - za gotowość do pracy - finansowane będą mogły być małe oddziały pediatryczne. To też reakcja na malejącą liczbę porodów oraz wyjeżdżanie rodzin z mniejszych miejscowości do miast.

Gotowość dotycząca chorób zakaźnych