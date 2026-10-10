„Powierzasz. Nie oddajesz.” Nowa kampania Fundacji Polskie Hospicja zmienia myślenie o opiece paliatywnej

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Hospicjum wciąż budzi lęk i kojarzy się z rezygnacją z bliskiej osoby. Aby przełamać te krzywdzące stereotypy, Fundacja Polskie Hospicja z okazji Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej inauguruje ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem „Powierzasz. Nie oddajesz”. Akcja ma udowodnić, że profesjonalna opieka paliatywna to nie koniec, lecz nowy – pełen miłości, godności i wsparcia – wymiar troski o pacjenta oraz jego rodzinę.

Decyzja podjęta z miłości

Wielu ludzi wciąż uważa, że oddanie bliskiej osoby do hospicjum oznacza rezygnację z niej. Tymczasem przesłanie kampanii jest proste i bardzo wymowne: opieka hospicyjna to nie koniec troski, ale jej nowy, profesjonalny wymiar. To troska o jakość życia wtedy, gdy jest ona najbardziej potrzebna.

Jak podkreślają przedstawiciele Fundacji, współczesne hospicjum to nie tylko miejsce, ale przede wszystkim zespół ludzi – lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów i innych specjalistów. Ich wspólnym celem jest wsparcie zarówno pacjenta, jak i jego bliskich.

Chcemy odczarować słowo „hospicjum”. Pokazać, że powierzenie bliskiej osoby profesjonalnej opiece nie oznacza jej oddania. To może być jedna z najbardziej troskliwych decyzji, jakie podejmujemy dla kogoś, kogo kochamy – mówi Dorota Sikorska, Prezes Fundacji Polskie Hospicja.

Wsparcie, którego potrzebuje cała rodzina

Opieka hospicyjna to nie tylko łagodzenie bólu. To również ograniczanie innych uciążliwych objawów choroby, zapewnienie komfortu psychicznego i fizycznego oraz wsparcie emocjonalne. Współczesne hospicjum pomaga rodzinom przejść przez najtrudniejsze momenty, oferując nie tylko pomoc medyczną, ale także psychologiczną i duchową.

Celem opieki paliatywnej jest poprawa jakości życia pacjenta, a także wsparcie jego najbliższych. Hospicja pomagają rodzinom odnaleźć się w trudnej sytuacji i nie pozostawiają ich samych z problemami. Każdego dnia zespoły hospicyjne dbają o to, by pacjenci mogli spędzić czas w jak najlepszych warunkach, otoczeni troską i zrozumieniem.

Profesjonalna opieka wymaga narzędzi

Fundacja zwraca uwagę, że profesjonalna opieka hospicyjna wymaga nie tylko zaangażowania personelu, ale także odpowiedniego sprzętu i wyposażenia. Potrzeby placówek są ogromne – od specjalistycznych łóżek, przez sprzęt medyczny, po środki do pielęgnacji pacjentów. Dlatego Fundacja Polskie Hospicja prowadzi działania wspierające polskie hospicja poprzez zakup niezbędnego sprzętu, organizację kampanii społecznych i edukacyjnych.

Chcemy, aby pomoc trafiała tam, gdzie jest najbardziej potrzebna – bezpośrednio do pacjentów i hospicjów. Dlatego organizujemy zbiórki, wydarzenia charytatywne i kampanie społeczne. Jednocześnie chcemy edukować, bo świadomość społeczna dotycząca opieki paliatywnej nadal wymaga wzmacniania – podkreślają przedstawiciele Fundacji.

Akt troski, na który zasługuje każdy

10 października, w Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej, Fundacja szczególnie zachęca wszystkich do refleksji na temat roli hospicjów w naszym społeczeństwie.

Jednym z głównych celów kampanii „Powierzasz. Nie oddajesz.” jest edukacja społeczeństwa w zakresie opieki paliatywnej i przełamywanie stereotypów. Fundacja zachęca do rozmowy o hospicjach nie tylko w kontekście śmierci, ale przede wszystkim życia – życia, którego jakość można poprawiać aż do samego końca.