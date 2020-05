Strażacy z Ochotniczej Strażacy w miejscowości Narama w gminie Iwanowice w Małopolsce zbierają na nowy wóz strażacki. Obecny ma już prawie 40 lat i często się psuje.

Wóz strażacki w Naramie / Józef Polewka / RMF FM

Jego naprawy są już za drogie, ciężko jest znaleźć części znamienne, a jak już się znajdzie to są one bardzo drogie. To nieopłacalne, siada już nawet pompa gaśnicza - mówi Andrzej Wywiał, prezes OSP Narama.

OSP Narama to mała jednostka gaśnicza kilkadziesiąt kilometrów na północ od Krakowa. Strażacy myśleli na początku o kupnie używanego wozu, ale dowiedzieli się że gdyby chcieli kupić nowy mogą dostać dofinansowanie. I takie, choć niepełne, udało im się dostać miedzy innymi z budżetu Gminy Iwanowice, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i urzędu marszałkowskiego.

OSP Narama / Józef Polewka / RMF FM

Dofinansowanie jednak nie wystarcza, gdyż brakuje 100 tys. zł. Dlatego strażacy postanowili zorganizować zbiórkę. Liczą, że dzięki darczyńcom uda im się jak najszybciej kupić nowy wóz.

Będziemy walczyć za wszelką cenę żeby ten wóz kupić, bo szkoda byłoby zaprzepaścić taką szanse - mówi Wywiał.