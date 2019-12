Porozumienie złożyło odwołanie ws. odrzucenia sprawozdania finansowego partii przez Państwową Komisję Wyborczą - poinformował rzecznik tej partii Kamil Bortniczuk. Jego zdaniem, rozstrzygnięcie PKW jest "nieprzystające do rzeczywistości".

Rzecznik partii Porozumienie Kamil Bortniczuk / Marcin Obara / PAP



We wtorek "Rzeczpospolita" podała, że Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Porozumienia za 2018 r. przez niewielką kwotę 233,18 zł. To opłata za korzystanie z mediów w lokalu udostępnionym komitetowi wyborczemu Porozumienia przez partię Porozumienie.



Odwołanie zostało już złożone - powiedział we wtorek PAP rzecznik Porozumienia Kamil Bortniczuk. Uważamy, że to rozstrzygnięcie jest nieprzystające do rzeczywistości, bo rzekome naruszenie zasad, jakich się dopuściliśmy, jeśli przyjąć, że było, było zupełnie bez znaczenia - ocenił.



Partia Gowina to nie jedyne ugrupowanie, którego sprawozdanie kwestionuje PKW. Jak informuje "Rzeczpospolita", podobny los spotkał Ruch Narodowy i partię zmarłego we wrześniu Kornela Morawieckiego - Wolni i Solidarni.