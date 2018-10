Ponad pół tysiąca razy interweniowali strażacy w ciągu ostatniej doby. Najwięcej - w Zachodniopomorskiem, na Mazowszu i w Wielkopolsce. To skutki wichur, które od wczoraj dają się we znaki w wielu regionach Polski. Silnie wiać będzie co najmniej do wieczora.

