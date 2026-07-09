„Polska wie, że może na Francję liczyć”. Ważne decyzje w poniedziałek w Paryżu

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Polska i Francja zacieśniają współpracę na wielu płaszczyznach – od bezpieczeństwa po gospodarkę. W najbliższych dniach w Paryżu mają zapaść kluczowe decyzje dotyczące wsparcia dla Ukrainy. „Polska wie, że może na Francję liczyć” – podkreślił szef francuskiej dyplomacji Jean-Noel Barrot podczas wizyty w Warszawie. Oba kraje deklarują gotowość do dalszego pogłębiania dialogu i wspólnego działania na rzecz bezpieczeństwa Europy.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Warszawie wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz jego francuski odpowiednik Jean-Noel Barrot podkreślili wyjątkową dynamikę relacji polsko-francuskich. Od czasu podpisania Traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni w Nancy, kontakty między oboma krajami nabrały nowego wymiaru. W najbliższych dniach planowane jest spotkanie szefów rządów Polski i Francji, które ma jeszcze bardziej zacieśnić bilateralne więzi.

Minister Sikorski zwrócił uwagę na znaczenie Francji dla polskiej gospodarki. Francja jest trzecim najważniejszym partnerem handlowym Polski i czwartym inwestorem w naszym kraju. Francuskie firmy utrzymują w Polsce 227 tys. miejsc pracy – wyliczał szef polskiej dyplomacji. Podkreślił również, że Polska jest zainteresowana dalszym pogłębianiem dialogu z Francją, zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak i gospodarczej.

Koalicja chętnych – kluczowe decyzje w Paryżu

Jednym z głównych tematów rozmów była współpraca w ramach tzw. koalicji chętnych, czyli grupy państw wspierających Ukrainę w obliczu rosyjskiej agresji. Radosław Sikorski zapowiedział, że już w najbliższy poniedziałek w Paryżu ogłoszone zostaną ważne decyzje w tej sprawie. Efektywnym narzędziem naszej współpracy jest także „koalicja chętnych”, która w Paryżu już w poniedziałek ogłosi ważne decyzje – podkreślił minister.

Spotkanie koalicji chętnych zapowiedział dzień wcześniej prezydent Francji Emmanuel Macron podczas szczytu NATO w Ankarze. Grupa ta skupia państwa, które aktywnie wspierają Ukrainę zarówno politycznie, jak i militarnie.

Europa wobec brutalizacji stosunków międzynarodowych

Szef francuskiej dyplomacji Jean-Noel Barrot zwrócił uwagę na rosnącą brutalizację stosunków międzynarodowych oraz eskalację przemocy, czego przykładem są rosyjskie ataki na cele cywilne w Kijowie. W obliczu tej przemocy Europa nie może się poddawać ani wyrzekać swoich wartości. Musi potwierdzać to, czym jest – czyli wielkim mocarstwem demokratycznym wobec Chin i Stanów Zjednoczonych, cywilizacją umysłów, która doprowadziła do stworzenia jednego z najbardziej rozbudowanych systemów politycznych – mówił Barrot.

Francuski minister podkreślił również konieczność wzmacniania autonomii strategicznej Europy. Europa nie może się lękać umacniania swojej autonomii strategicznej w kluczowych elementach związanych z suwerennością. Autonomia strategiczna jest warunkiem, żeby Europa uniknęła szkodliwych wpływów konkurencji supermocarstw – zaznaczył Barrot.

Partnerstwo zakorzenione w historii i skierowane ku przyszłości

Obaj ministrowie wielokrotnie podkreślali wyjątkowy charakter partnerstwa polsko-francuskiego. Polskę i Francję łączy wyjątkowe partnerstwo i przyjaźń, które są zakorzenione w historii i skierowane ku przyszłości – mówił szef francuskiego MSZ. Przypomniał także o podpisanym w maju ubiegłego roku w Nancy Traktacie o wzmocnionej współpracy i przyjaźni, który stanowi symbol „wspólnego braterstwa broni” i „wspólnej walki z reżimami totalitarnymi”.

Barrot zapewnił, że Polska może liczyć na wsparcie Francji w sytuacjach kryzysowych. Polska wie, że może na Francję liczyć, tak, jak to pokazała we wrześniu ubiegłego roku, kiedy wystartowały samoloty Rafale w odpowiedzi na przelot dronów w polskiej przestrzeni powietrznej – przypomniał minister.

Współpraca w zakresie bezpieczeństwa i obronności nabiera szczególnego znaczenia w kontekście ubiegłorocznych wydarzeń na wschodniej flance NATO. We wrześniu 2025 roku rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną, co doprowadziło do uruchomienia misji Eastern Sentry (Wschodnia Straż). W jej ramach państwa NATO, w tym Francja, zdecydowały o rozmieszczeniu dodatkowych sił i środków w regionie, wzmacniając tym samym bezpieczeństwo całego Sojuszu.