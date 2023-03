​Polska Fundacja Narodowa w końcu ujawniła informacje, ile kosztowała wizyta youtubera Caseya Neistata w Polsce. Twórca odwiedził nasz kraj w 2018 roku i nagrał jeden film. PFN, po kilku latach, został zmuszony przez sąd do poinformowania, że wydał na ten cel ponad milion złotych.

Zdj. ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Pod koniec 2018 roku do Warszawy przyjechał Casey Neistat, youtuber mający ponad 12,5 mln subskrybentów. Zaprosiła go Polska Fundacja Narodowa w ramach programu 100x100 - miała to być seria spotkań ze 100 wpływowymi osobami na świecie na 100. lecie niepodległości Polski. Wiele jednak wskazuje na to, że setki nie było - można znaleźć informacje o spotkaniach z dziewięcioma osobami, m.in. kierowcą wyścigowym Miką Hakkinenem, bokserem Davidem Haye, aktorem Jeanem Reno czy współzałożycielem Apple Stevem Wozniakiem.

Neistat w trakcie wizyty spotkał się z polskimi fanami w Centrum Expo XXI, a także nagrał film na YouTube zatytułowany "Nigdy nie jeźdź hulajnogą elektryczną w deszczu", gdzie pokazał swoją podróż do Polski, spacer po Warszawie czy spotkanie z fanami.

Internauta Kamil Świątek w 2018 roku zapytał PFN, jaki był koszt wizyty Neistata. Polska Fundacja Narodowa jednak odmówiła odpowiedzi - sprawa trafiła do sądu.

Drodzy! Po 1567 dniach, 2 procesach sądowych, które Polska Fundacja Narodowa przegrała w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, dostałem odpowiedź na mój wniosek o dostęp do IP (informacji publicznej - red.). Całkowy koszt wizyty Caseya Neistata w Polsce w 2018 roku 1173894,96 zł - napisał.