Nie będzie to fundusz, który miałby zastąpić Polską Fundację Narodową, ale fundusz, który ma działać równolegle do niej - choć będzie miał takie same kompetencje: dziennikarze RMF FM poznali szczegóły pomysłu zapowiedzianego przez premiera Funduszu Patriotycznego. Ma on - jak ogłosił Mateusz Morawiecki - służyć budowaniu postaw patriotycznych i wspierać pasjonatów historii.

REKLAMA