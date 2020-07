Turyści z Polski mogą od piątku wjeżdżać na teren Słowenii bez konieczności przechodzenia kwarantanny, albo przedstawiania wyniku testu na koronawirusa. Osoby wjeżdżające do Grecji przez główne lądowe przejście graniczne z Bułgarią muszą z kolei przedstawić ważny wynik testu.

Zdj. ilustracyjne / AA/ABACA /

Słowenia, podobnie jak wiele innych krajów europejskich tworzy listę państw, których obywatele mogą swobodnie przekraczać jej granice. Wykaz bierze pod uwagę sytuację epidemiczną w konkretnych krajach i dzieli je na "zielone", "żółte" i "czerwone".

Lista jest regularnie aktualizowana i według ostatniej piątkowej wersji Polska została przesunięta przez władze Słowenii z grupy "żółtej" do "zielonej". Oznacza to, że osoby przybywające z naszego kraju nie są już zobowiązane do przechodzenia, wcześniej obowiązkowej, kwarantanny i mogą bez przeszkód podróżować do Słowenii.



Z kolei władze Grecji wprowadziły od środy obowiązek przedstawiania przez turystów ważnego negatywnego wyniku badania na obecność koronawirusa przy wjeździe do tego kraju z Bułgarii przez drogowe przejście graniczne w Promachonas. Nakaz ten został wprowadzony w związku z rosnącą liczbą zakażeń wśród turystów przybywających do tego kraju drogą lądową i będzie na razie obowiązywał do północy z 28 na 29 lipca.



Test musi być wykonany metodą PCR w ciągu 72 godzin przed wjazdem do Grecji w laboratorium rekomendowanym przez ministerstwo zdrowia kraju, z którego pochodzi podróżny, a potwierdzające go zaświadczenie powinno zostać przygotowane w języku angielskim i zawierać dane osobowe i numer dokumentu tożsamości podróżnego.



Turyści przybywający do Grecji samolotem, promami, bądź przekraczający granicę w innych przejściach lądowych nie muszą przedstawiać wyniku badania, są za to zobowiązani do wypełnienia specjalnego internetowego formularza i na granicy mogą zostać poddani wyrywkowym testom na obecność SARS-CoV-2.