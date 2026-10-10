Policja wraca do szkół. Funkcjonariusze będą pilnować bezpieczeństwa do odwołania

RMF24

Po serii niepokojących incydentów w szkołach na Mazowszu, policja zdecydowała o powrocie patroli do placówek oświatowych w całym kraju. Funkcjonariusze będą obecni w szkołach od poniedziałku i pozostaną tam tak długo, jak będzie to konieczne. Policjanci nie tylko będą patrolować okolice, ale także prowadzić rozmowy z uczniami i kontrolować podejrzane osoby.

W związku z ostatnimi aktami przemocy w szkołach, Komenda Główna Policji podjęła decyzję o wznowieniu patroli w placówkach oświatowych. Jak poinformowała podkomisarz Iwona Kijowska z Zespołu Prasowego KGP, mundurowi pojawią się w szkołach już w poniedziałek, a ich obecność potrwa do odwołania. Będą tam, dopóki będzie taka potrzeba – podkreśla Kijowska.

W minionych dniach policja przeprowadziła kontrole w blisko 50 tysiącach szkół i zatrzymała 76 osób podejrzanych o działania zagrażające bezpieczeństwu. W piątek aż 24 tysiące funkcjonariuszy, wspieranych przez straże miejskie, monitorowało szkoły i ich otoczenie.

Kontrole, rozmowy i działania prewencyjne

Patrole policyjne będą pełnić służbę zarówno w okolicach szkół, jak i na ich terenie. Funkcjonariusze pojawią się w patrolach pieszych i zmotoryzowanych, będą rozmawiać z dyrekcją oraz pracownikami placówek, a w razie potrzeby – kontrolować plecaki uczniów.

Oprócz działań prewencyjnych, mundurowi będą prowadzić rozmowy z uczniami na temat konsekwencji prawnych niebezpiecznych zachowań, również tych w internecie.

W działania zaangażowane są także Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które monitorują internet w poszukiwaniu gróźb i nawoływania do przestępstw. Większość zatrzymanych osób była aktywna w zamkniętych grupach społecznościowych i komunikatorach, gdzie publikowali treści sugerujące posiadanie niebezpiecznych przedmiotów lub planowanie ataków.

Przy części zatrzymanych znaleziono niebezpieczne narzędzia, jednak – jak podkreśla policja – każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie, a obecnie trwa zbieranie materiału dowodowego.