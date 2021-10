Policja wkroczyła do mieszkania jednego z dziennikarzy "Gazety Wyborczej" w Zielonej Górze – poinformował wicenaczelny gazety, Mikołaj Chrzan. "Bez żadnego nakazu, próbuje zabrać służbowy laptop naszego dziennikarza. Na miejscu są koledzy z redakcji, jadą też adwokaci" – opisywał sytuację na Twitterze. "Nie ma możliwości odstąpienia od czynności tylko dlatego, że ktoś jest dziennikarzem, skoro spod tego adresu mogły być kierowane poważne groźby" – tłumaczy warszawska policja.

Zdjęcie ilustracyjne / Szymon Pulcyn / PAP

Według relacji zastępcy redaktora naczelnego i szefa redakcji lokalnej "Gazety Wyborczej" Mikołaja Chrzana do mieszkania jednego z dziennikarzy "Wyborczej" w Zielonej Górze w sobotę rano przyszło czterech nieumundurowanych policjantów. "Pokazując legitymacje, zażądali wydania laptopa. Tłumaczyli, że z tego adresu IP wysyłane były groźby pod adresem polityka PiS. Nie mieli żadnego nakazu. Nieoficjalnie wiemy, że chodzi o mail, który dostał Jerzy Materna, poseł PiS z Zielonej Góry" - pisał Chrzan na swoim Twitterze.

Według wicenaczelnego gazety, zarzuty dotyczące wysyłania gróźb są "absurdalne". Sytuację opisał, jako skandaliczną.

Sprawę w mediach społecznościowych skomentowała warszawska policja. "Niestety w ostatnich latach zwiększa się liczba gróźb pozbawienia życia polityków. Pierwsze kroki ze strony policji polegają na ustaleniu IP komputera. Nie inaczej było w Tym przypadku" - napisano na Twitterze. Dodano też, że "nie ma możliwości odstąpienia od czynności tylko dlatego, że ktoś jest dziennikarzem".

Adresatem pogróżek miał być poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Materna - informuje Onet. "Byłem zszokowany, pierwszy raz w życiu dostałem tak mocne groźby. Zgłosiłem to do pani marszałek, a ona zgłosiła to na policję. Wczoraj byłem przesłuchany. Żadnej ochrony nie chcę, ale przyznam, że przez pierwszą godzinę byłem zszokowany" - przyznał polityk w rozmowie z portalem, dodając, że od kilku dni dostawał wiadomości z pogróżkami. W treści pojawiały się również zapowiedzi mordu.