Policja prowadzi poszukiwania 11-letniej Sary z Krzanowic na Śląsku

RMF24

Policja w Raciborzu prowadzi poszukiwania 11-letniej Sary Leśnik, zamieszkałej w Krzanowicach, na Śląsku. Dziewczynka zaginęła w sobotę po południu.

Jak przekazała RMF FM rzeczniczka komendy w Raciborzu podkomisarz Joanna Wiśniewska, poszukiwania dziewczynki trwają już od około 6 godzin.

Mundurowi proszą o kontakt każdego, kto posiada informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionej 11-latki. Poszukiwania dziewczynki prowadzone są na terenie Krzanowic w powiecie raciborskim na Śląsku. Uczestniczą w nich policjanci i strażacy.

Rysopis zaginionej dziewczynki

Policja podała rysopis zaginionej 11-latki: wzrost około 158 cm, szczupła sylwetka ciała, włosy szatynowe - długie, sięgające do pasa. Wiadomo także, że w dniu zaginięcia miała na sobie białą bluzkę z motywem ważek, niebieskie spodnie jeansowe i czarny plecak z motywem kotka.

Apel policji

„Jeśli ktoś widział Sarę lub posiada informacje, które mogą pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu, prosimy o pilny kontakt z raciborską policją pod numerem 47 855 62 55 lub 112” - zaapelowała policja.