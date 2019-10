15-latek, jeden ze sprawców napadu na hokeistę GKS-u Katowice, trafił do schroniska dla nieletnich - taką decyzję podjął sąd. Nadal poszukiwany jest drugi napastnik. To 29-letni mężczyzna. Policja opublikowała jego wizerunek.

Tak wygląda poszukiwany mężczyzna / policja.pl /

Policja poszukuje Pawła Duszyńskiego. To mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Policja prosi o kontakt osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać mężczyzna.



Do napadu doszło w ostatni piątek około godziny 17 na Al. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju. 15-latek i 29-latek zaatakowali sportowca podczas rozgrzewki przed meczem w pobliżu lodowiska. Uderzyli go w głowę.



Zawodnik trafił do szpitala. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało. Napastnicy zabrali mu koszulkę z logo klubu GKS Katowice.



"Wszyscy, którzy znają aktualne miejsce pobytu Pawła Duszyńskiego, proszone są o kontakt z jastrzębskimi policjantami pod nr tel. 32 47 87 200 lub najbliższą jednostką Policji - numer 112. Można też informować za pośrednictwem e-mail: dyżurny@jastrzębie.ka.policja.gov.pl" - informuje policja.

