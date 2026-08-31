Polacy piją mniej alkoholu. Zwiększyli za to konsumpcję innego produktu

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Polacy ograniczyli spożycie napojów alkoholowych, a zwiększyli przeciętne spożycie mięsa - wynika z najnowszych danych GUS-u. Czego jeszcze spożywamy więcej?

Polacy piją mniej alkoholu, za to spożywają więcej mięsa, fot. Jarosław Jakubczak

Polacy piją mniej alkoholu, za to spożywają więcej mięsa, fot. Jarosław Jakubczak / East News

GUS odnotował spadek spożycia wszystkich kategorii napojów alkoholowych. Konsumpcja piwa obniżyła się do 81,7 litra na mieszkańca z 85,9 litra rok wcześniej, spożycie win i miodów pitnych spadło do 4,9 litra z 5,4 litra, a wódek, likierów i innych napojów spirytusowych w przeliczeniu na 100-procentowy alkohol do 3,2 litra z 3,4 litra.

Jednocześnie wzrosło spożycie mięsa do 82 kg na mieszkańca - to najwyższy poziom od co najmniej 2010 r. - rok wcześniej było to 76,3 kg.

Wzrosła również konsumpcja jaj kurzych do 218 sztuk na osobę z 201 sztuk w 2024 r., oraz cukru do 43,1 kg z 39,8 kg rok wcześniej.

Nie tylko mięso, jaja i cukier

Więcej spożywano także produktów zbożowych. Spożycie ziarna czterech podstawowych zbóż w przeliczeniu na przetwory wzrosło do 114 kg na mieszkańca wobec 108 kg rok wcześniej. Spożycie ziemniaków zwiększyło się do 96,5 kg z 94,7 kg.

Kontynuowany był również wzrost konsumpcji owoców i warzyw. W 2025 r. przeciętny mieszkaniec Polski spożył 65 kg owoców wobec 63 kg rok wcześniej oraz 108 kg warzyw wobec 107 kg w 2024 r.

Spożycie masła wyniosło 6,1 kg na osobę wobec 6,0 kg rok wcześniej, a tłuszczów zwierzęcych 6,4 kg wobec 6,3 kg. Konsumpcja mleka utrzymała się na poziomie 282 litrów na mieszkańca.