RMF24

Premier Donald Tusk zapowiedział na konferencji prasowej, że jeśli do wtorku nie otrzyma rekomendacji dotyczących zmian w ochronie zdrowia, następnego dnia podejmie odpowiednie decyzje personalne. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym.

Afera wokół Szpitala Południowego wybuchła po publikacji portalu zero.pl z 15 czerwca. Okazało się, że Dawid Kacprzyk – koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz radny Koalicji Obywatelskiej w warszawskim Ursusie – miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku aż 1,6 miliona złotych. To nie wszystko. Z ustaleń portalu wynika, że na prowadzonym przez Kacprzyka oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani poza kolejnością, co wywołało oburzenie opinii publicznej i środowiska medycznego.

Jeszcze większe kontrowersje budzą doniesienia dotyczące działalności prosektorium w Szpitalu Południowym. Kierujący nim pracownik miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki, a także publikować w mediach społecznościowych zdjęcia ciał i szczątków ludzkich. To jednak nie koniec – prosektorium miało być wynajmowane jako plan filmowy, co rodzi poważne pytania o etykę i poszanowanie godności zmarłych.

Premier Tusk zapowiada szybkie decyzje

Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk.

Jeśli do wtorku nie otrzymam rekomendacji dotyczących ochrony zdrowia, w środę podejmę odpowiednie decyzje personalne – zapowiedział szef rządu.

Tusk stanowczo podkreślił, że eliminacja nadużyć w ochronie zdrowia to zadanie, które leży w interesie nie tylko pacjentów, ale także samych lekarzy. Szef rządu zwrócił się do środowiska medycznego z apelem o współpracę i zaangażowanie w naprawę systemu, jednocześnie prosząc o unikanie konfrontacyjnych postaw.

Centralna rejestracja, która odbierze władzę nad kolejką tym, którzy chcą kolejkę omijać, to jest coś, co możemy wspólnie przeprowadzić szybciej niż to przewidziano. A więc koniec z salonikami VIP, koniec z zeszytami i omijaniem kolejek, koniec z niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi - oświadczył Tusk.

Szef rządu zaznaczył, że lekarze mają prawo do godziwych zarobków, jednak atmosfera w ochronie zdrowia stanie się nie do zniesienia, jeśli coraz częściej będą pojawiać się informacje o osobach zarabiających ogromne sumy dzięki nadużyciom systemowym.

„Zwyrodnienia” w służbie zdrowia

Według Tuska apolityczność szefowej MZ nadal może być jej atutem, choć „niektórzy uznali, że to jest eksperyment”. Premier podkreślił, że chce, aby resort zdrowia był wyłączony z politycznej „bijatyki”.

Autentyczna apolityczność i niepartyjność pani Sobierańskiej-Grendy miała być, i moim zdaniem może być dalej, atutem ministra zdrowia - powiedział Tusk.

Szef rządu zapewnił, że nie ma żadnych wątpliwości, że działanie minister Sobierańskiej-Grendy nie ma nic wspólnego z tym, co działo się w Szpitalu Południowym. Podkreślił, że minister zdrowia „ciężko pracuje nad projektem, takim mądrym, ostrożnym projektem, który by zracjonalizował kwestie szpitalnictwa w Polsce” w obliczu licznych „zwyrodnień systemowych”.

Jej kompetencje są niepodważalne. Natomiast czy starczy jej siły, determinacji, takiej przebojowości, najbliższe dni pokażą - powiedział Tusk.

Apel o odpowiedzialność w sprawie wsparcia dla Ukrainy

Drugim ważnym tematem poruszonym podczas konferencji była kwestia wsparcia finansowego dla Ukrainy. Premier Tusk zaapelował do członków polskiej delegacji, która wkrótce uda się na szczyt NATO w Ankarze, o rozwagę i ostrożność w składaniu kolejnych deklaracji dotyczących wsparcia finansowego dla naszego wschodniego sąsiada.

Ukraina potrzebuje wsparcia finansowego, ale Polska musi chronić wschodnią granicę Unii Europejskiej – powiedział premier.

Tusk poinformował, że poprosił wicepremierów: szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz szefa MSZ Radosława Sikorskiego, by bardzo precyzyjnie informowali o stanowisku rządu prezydenta Karola Nawrockiego, który będzie reprezentował Polskę na najbliższym szczycie NATO.

Premier podkreślił, że szczyt w Ankarze będzie kluczowy dla określenia odpowiedzialności Europy za własną obronność i jej finansowanie.

Zwracam się tutaj do całej delegacji, żeby byli ostrożni z jakimiś deklaracjami kolejnego wsparcia finansowego ze strony Polski, nie dlatego żebym uważał, że Ukraina nie potrzebuje wsparcia finansowego – wyjaśnił Tusk. – Polska ma bardzo duże obowiązki dotyczące całej wschodniej granicy Unii Europejskiej i wszyscy muszą wziąć to pod uwagę – dodał.

Polska – strażnik wschodniej granicy Unii Europejskiej

Premier przypomniał, że Polska ponosi główne ciężary związane z ochroną wschodniej granicy Unii Europejskiej przed zagrożeniami ze wschodu.

Ukraina walczy, ale Polska dźwiga (...) to główne brzemię ochrony naszej granicy, ale za tym idzie granica europejska przed zagrożeniami ze wschodu i dlatego musi być traktowana specjalnie – podkreślił szef rządu.

W tym kontekście Tusk zaznaczył, że Polska nie zamierza wycofywać się z poparcia dla Ukrainy, jednak wszelkie decyzje dotyczące wsparcia finansowego muszą być podejmowane z uwzględnieniem interesów bezpieczeństwa narodowego i stabilności finansowej państwa.

Relacje polsko-ukraińskie

Premier odniósł się także do zakończonego w piątek spotkania szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji – Radosława Sikorskiego oraz Andrija Sybihy. Tusk wyraził nadzieję, że sygnały płynące z Kijowa świadczą o zrozumieniu przez stronę ukraińską, iż eskalacja napięcia nie służy interesom obu krajów.

Mam sygnały, że ukraińscy politycy zrozumieli, że eskalacja napięcia – której są sprawcami, te sygnały płynące z Kijowa, one rozpętały tę szkodliwą z punktu interesów Polski i Ukrainy awanturę – mam sygnały, że to dotarło do świadomości strony ukraińskiej, że warto szukać sposobów na uczciwą rozmowę także o przeszłości, i nie warto eskalować tego napięcia – mówił premier.

Tusk podkreślił, że dobre relacje polsko-ukraińskie leżą w obopólnym interesie, ale wymagają zaangażowania i dobrej woli obu stron.