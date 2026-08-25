Pogrzeb gen. Mirosława Różańskiego. Jest data i apel rodziny

RMF24

Założona przez generała Mirosława Różańskiego Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints opublikowała informację o dacie i miejscu jego pogrzebu. Były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych zmarł nocy z niedzieli na poniedziałek. Miał 63 lata. Od kilku lat chorował onkologicznie.

Z informacji przekazanych przez Stratpoints wynika, że ostatnie pożegnanie generała Mirosława Różańskiego odbędzie się w piątek 28 sierpnia w Międzyrzeczu (woj. lubuskie).

Msza święta w intencji wojskowego zostanie odprawiona w kościele pw. św. Wojciecha. Rozpocznie się o godz. 13. Później gen. Różański spocznie na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu.

Rodzina Mirosława Różańskiego zaapelowała o nieskładanie kwiatów. Zamiast tego można przekazywać drobne kwoty na cele charytatywne.

Od wojskowego do senatora - kariera Mirosława Różańskiego

Mirosław Różański urodził się w 1962 roku w Głogowie (dolnośląskie). Służbę w wojsku rozpoczął w 1986 roku. Od tego czasu m.in. dwukrotnie dowodził 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu. W 2007 r. został dowódcą brygadowej grupy bojowej podczas VIII zmiany kontyngentu w Iraku.

Gen. Mirosław Różański (fot. Marcin Bielecki) / PAP

Pierwszy stopień generalski - generała brygady - Różański otrzymał w 2005 roku, będąc wówczas jednym z najmłodszych generałów WP. W 2015 r. został powołany na Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, dwa lata później zakończył służbę.

W 2023 r. gen. Mirosław Różański uzyskał mandat senatora, startując jako kandydat Trzeciej Drogi w okręgu wyborczym nr 20 (Świebodzin, Zielona Góra). Po rozłamie w Polsce 2050, od marca wchodził w skład senackiego klubu Nowa Polska-Centrum.

Gen. Mirosław Różański został odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Gwiazdą Iraku i Krzyżem Honoru Bundeswehry w Złocie.

„Dowodzenie nie jest przywilejem”



"Pozostaje pamięć o człowieku, który miał własne zdanie i nie bał się go wypowiadać. Który od swoich żołnierzy wymagał, ale przede wszystkim wymagał od siebie. Który uważał, że dowodzenie nie jest przywilejem. Jest odpowiedzialnością" - czytamy we wpisie opublikowanym przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych po śmierci gen. Mirosława Różańskiego.

"Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci gen. Mirosława Różańskiego. Człowieka, który całe zawodowe życie poświęcił Polsce i jej bezpieczeństwu. Żołnierza, dowódcy, senatora. Zawsze zaangażowanego w sprawy Wojska Polskiego. Generale, dziękuję za służbę, rozmowy i wspólną troskę o Polskę" - napisał na portalu X minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.



