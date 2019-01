Zrobiło się cieplej, śnieg topnieje - czy wróci biała zima? Jak przewidują synoptycy, czekają nas opady, ale niestety śniegu z deszczem. Sytuacja zmieni się w sobotę i niedzielę. Najnowsze prognozy:

zdj. ilustracyjne / foto. pixabay /

CZWARTEK, 17.01.2019

Czwartek będzie stosunkowo ciepły - temperatury maksymalne w ciągu dnia wyniosą nawet 8 st. Celsjusza we Wrocławiu. Najzimniej na wschodzie kraju: 3-4 st. C.



Zachmurzenie duże, z przejaśnieniami. Przelotnych opadów deszczu mogą się spodziewać mieszkańcy województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, a w zachodniopomorskim może spaść śnieg z deszczem.



Dziś deszczowo i na plusie także w górach i niektórych kurortach narciarskich, np. w Białce Tatrzańskiej w ciągu dnia 2 st. C i przelotne opady deszczu. Sprawdź prognozę pogody godzina po godzinie dla wybranego miejsca



MAPA POGODOWA / INTERIA.PL

PIĄTEK, 18.01.2019

W piątek nieco chłodniej, ale wciąż powyżej zera. Przelotne opady śniegu albo śniegu z deszczem możliwe w przeważającej części kraju. Najzimniej w Łodzi: 0 st. Celsjusza, najcieplej w Krakowie i Rzeszowie: 3 st.



W nocy przyjdzie ochłodzenie, temperatury spadną poniżej zera.



Sprawdź, czym oddychasz! Jakość powietrza w polskich miejscowościach --> kliknij!

MAPA POGODOWA / INTERIA.PL

SOBOTA, 19.01.2019

W sobotę raczej bez opadów i więcej słońca. Termometry wskażą od -1 st. C w Rzeszowie po 2 st. w północnych i zachodnich częściach kraju. Sprawdź prognozę dla twojego miasta i regionu. Kliknij!



MAPA POGODOWA / INTERIA.PL

NIEDZIELA, 20.01.2019

Niedziela będzie raczej słoneczna i chłodniejsza niż sobota. W ciągu dnia ujemne temperatury zanotują mieszkańcy województw: podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W Łodzi i Warszawie 0 st. C., powyżej zera w pozostałych częściach kraju.



Na stokach będzie mróz, np. w Zieleńcu w niedzielę rano zaledwie -10 st. Celsjusza. Sprawdź prognozę pogody godzina po godzinie dla wybranego miejsca

MAPA POGODOWA / INTERIA.PL