48-latek, który we wtorek podpalił się przed Sejmem, jest w śpiączce farmakologicznej. Dzisiaj lekarze planują wybudzenie go - i wtedy zapadnie decyzja, czy i kiedy mężczyzna może zostać przesłuchany. Na razie wciąż nie wiadomo, co pchnęło go do desperackiego kroku. Nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada ustalił, że 48-latek od dłuższego czasu procesował się o ziemię.

