Podpalenie stacji Starlink w Polsce. Zatrzymano kobietę

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Niemieccy policjanci zatrzymali trzecią osobę, która może mieć związek z podpaleniem bazy Starlinków na Mazowszu. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, jest to kobieta. Zatrzymano ją w Berlinie w odrębnej akcji kontrterrorystów.

W Woli Krobowskiej doszło do pożaru stacji Starlink, fot. Albert Zawada

W Woli Krobowskiej doszło do pożaru stacji Starlink, fot. Albert Zawada / PAP

Najprawdopodobniej ta kobieta miała pomagać w logistyce akcji sabotażowej. Wiele wskazuje, że była kierowcą zatrzymanych wcześniej obywateli Turcji - ustalił nasz dziennikarz.

Polska prokuratura ma teraz ocenić szczegółowy udział tej osoby w podpaleniu instalacji telekomunikacyjnej. Potem będzie decydować, czy są podstawy, by domagać się wydania jej do naszego kraju.

Zatrzymano dwóch obywateli Turcji

Dotychczas polski wymiar sprawiedliwości potwierdził, że podpalenia stacji Starlink koło Grodziska Mazowieckiego dokonali dwaj obywatele Turcji. Na wniosek Polski podejrzanych zatrzymali niemieccy funkcjonariusze.

Cudzoziemcy, którzy mieli działać na zlecenie obcego wywiadu w Niemczech, czekają na ekstradycję do Polski.

Podpalenie stacji Starlink

23 września wieczorem doszło do pożaru naziemnej stacji Starlinków w miejscowości Wola Krobowska w powiecie grójeckim na Mazowszu.

Dwa dni później prokurator z mazowieckiego wydziału Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo w kierunku aktu sabotażu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu.

Operatorem tej stacji jest firma Exatel, to jest państwowy operator telekomunikacyjny, który jest jednym z elementów dostarczających przesył internetowy przez Polskę dla Ukrainy.