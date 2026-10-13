Poczobut komentuje wypowiedzi Łukaszenki. „To jest jego prawdziwy cel”

RMF24

Andrzej Poczobut podkreślał w Łodzi, że najważniejszym tematem, który chce poruszać, odwiedzając uczelnie w całym kraju, jest sytuacja Polaków na Białorusi. We wtorek działacz mniejszości polskiej spotkał się ze środowiskiem akademickim Uniwersytetu Łódzkiego.

Przed spotkaniem na Wydziale Filologicznym UŁ, podczas którego Poczobut wygłosił wykład „Historia jako zagrożenie. Postprawda i prawo w służbie reżimów autorytarnych”, dziennikarz poinformował, że w najbliższym czasie ma w planach szereg wizyt na polskich uczelniach, gdzie będzie opowiadać m.in. o historii i polityce państw postradzieckich. Przez 20 lat byłem dziennikarzem; opisywałem rzeczywistość na Białorusi, ale też pisałem dużo o Mołdawii, o Kazachstanie. Byłem w różnych państwach postradzieckich i ten obszar postradziecki dostatecznie dobrze znam — powiedział.

Poczobut: Najważniejsza jest dla mnie sytuacja Polaków na Białorusi

Zaznaczył, że najważniejszym tematem pozostaje dla niego mniejszość polska na Białorusi, sytuacja polskiej oświaty i Związku Polaków na Białorusi.

To już ponad pięć miesięcy, od kiedy opuściłem mury więzienia i cały ten czas jest wykorzystywany przeze mnie przede wszystkim do tego, żeby opowiadać o losach Polaków na Białorusi. Sytuacji, która jest trudna, dramatyczna, ale też ma wątek optymistyczny, dlatego że nie zważając na falę represji, która miała miejsce na Białorusi w 2021 roku i później, Związek Polaków przetrwał. Wierzę, że mniejszość polska na Białorusi będzie miała lepsze warunki niż ma obecnie — dodał.

Zdaniem Poczobuta działalność Związku Polaków na Białorusi jest obecnie „strasznie ograniczona” i nie da się tego porównać z tym, co było przed 2020 rokiem. Z drugiej strony za wielkie osiągnięcie działacz uważa fakt, że w czasie gdy na Białorusi „padły partie polityczne i związki zawodowe, organizacja mniejszości jednak przetrwała”.

Były więzień reżimu Łukaszenki wierzy też, że polityka państw zachodnich doprowadzi do tego, że przestrzeń wolności na Białorusi będzie się poszerzała. W taki sposób interpretuje fakt, że reżim Aleksandra Łukaszenki jest zainteresowany współpracą gospodarczą z Zachodem.

Reakcja na wypowiedzi Łukaszenki

Pytany o ostatnie wypowiedzi Łukaszenki, który daje do zrozumienia, że chciałby wznowić wymianę gospodarczą z Polską, powołując się m.in. na to, że jest ona bliskim sąsiadem Białorusi, Poczobut wyjaśnił, że białoruskiemu dyktatorowi chodzi tak naprawdę o „stabilizację białoruskiej gospodarki, wzmocnienie swojej władzy i utrzymanie reżimu w dobrej kondycji”.

To jest interes Aleksandra Łukaszenki. Podejmując jakikolwiek dialog i współpracę, należy mieć na uwadze, że to jest jego prawdziwy cel. Zachód posiada pewien instrument i jak on go zamierza wykorzystać, to jest pytanie już do zachodnich polityków. Ten przekaz Łukaszenki nie jest niczym nowym, on zawsze mówił o kwestiach sąsiedzkich, jeżeli zależało mu na współpracy. Słyszeliśmy ten przekaz i w 2007 roku, i w 2013 roku, i w 2016 roku. Łukaszenka rządzi ponad 30 lat i jest w pewnych rzeczach przewidywalny — zaznaczył działacz.

„Są uparci”. Łukaszenka zaskoczony postawą Polaków „Jeśli nie będziemy patrzeć na siebie wyłącznie przez celowniki naszych broni, ale zaczniemy współpracować gospodarczo, oznacza to, że być może uda nam się uniknąć wojny” – stwierdził Alaksandr Łukaszenka, prezydent Białorusi, odnosząc się do…

Zapowiedź powrotu na Białoruś

Poczobut zapowiedział, że w grudniu ma zamiar wrócić do swojego domu na Białorusi, gdzie ostatnio przebywał przez tydzień — od 8 do 15 września. Jak powiedział PAP, jest już zmęczony pytaniami dziennikarzy o swój powrót do Grodna. Ten pobyt trwał krótko tylko z powodu niezbędnych przygotowań do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Jeżeli by tych planów nie było, to znacznie więcej czasu bym spędził w Grodnie. Grodno to miejsce mojego życia, a reszta wynika z tego, że mam różnego rodzaju obowiązki, wyjazdy, spotkania, ale to tak zawsze wyglądało — podkreślił.

Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej, w kwietniu został zwolniony z kolonii karnej na Białorusi, gdzie od 2023 r. odbywał wyrok ośmiu lat więzienia. Skazany był m.in. za „podżeganie do nienawiści” i „wzywanie do działań na rzecz wyrządzenia szkody bezpieczeństwu narodowemu”. Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego.