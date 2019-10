Posłowie PO-KO zaapelowali do marszałek Sejmu i przewodniczącego komisji ds. kontroli państwowej o pilne zwołanie posiedzenia komisji kontroli państwowej. Szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś miałby złożyć na nim wyjaśnienia ws. swojego oświadczenia majątkowego.

Poseł PO-KO Sławomir Nitras zaapelował do marszałek Sejmu Elżbiety Witek i przewodniczącego komisji ds. kontroli państwowej Wojciecha Szaramy (PiS) o pilne, nadzwyczajne zwołanie komisji kontroli państwowej w celu złożenia przez prezesa NIK wyjaśnień dotyczących jego majątku oraz źródeł jego dochodów i domniemanych powiązań ze światem przestępczym. My nie możemy w tej sprawie czekać - podkreślił. W ciągu kilku dni będziemy znali raport (CBA) po wniesieniu uwag przez pana Banasia, on zostanie upubliczniony i to jest moment, kiedy powinno się odbyć posiedzenie komisji ds. kontroli państwowej - dodał.



Marcin Kierwiński (PO-KO) zwracał uwagę, że NIK jest najwyższym organem kontrolnym w Polsce. Wokół najważniejszej instytucji kontrolnej w Polsce toczy się jakaś dziwna gra. To jest bardzo poważny kryzys państwa. Jeżeli NIK ma działać w sposób transparentny, Polacy muszą dokładnie wiedzieć, co dzieje się wokół Mariana Banasia - ocenił. Jak mówił, PO-KO żąda, aby raport CBA ws. Banasia był jawny. Powinien być przedstawiony opinii publicznej. Zbyt dużo jest znaków zapytania w tej sprawie, zbyt dużo jest tajemnic ze strony PiS po tej sprawie, zbyt duże jest podejrzenie tego, że ta sprawa przez wiele tygodni zamiatana była przez służby specjalne pod dywan - podkreślił Kierwiński.



Dziś nie rozmawiamy tylko o kwestii wydaje się oczywistej, a mianowicie - o odejściu pana Banasia. Dziś rozmawiamy także o tym, dlaczego kontrola CBA trwała tak długo. Dziś rozmawiamy także o tym, dlaczego dziwne relacje pana Banasia - majątkowe, towarzyskie, nie zostały wcześniej wykryte przez służby specjalne - tłumaczył Kierwiński. Dziś tak naprawdę rozmawiamy o wierzchołku góry lodowej, warto też porozmawiać o tym, co jest poniżej. Warto porozmawiać o odpowiedzialności pana Kamińskiego, pana Wąsika, pana Bejdy i pana Pogonowskiego - wyliczał.