Resort Infrastruktury informował w poniedziałek o wstrzymaniu ruchu pociągów towarowych w godzinach 13-19 i priorytetowej obsłudze składów pasażerskich w tym czasie. Piotr Hamarnik z biura prasowego PKP PLK przekazał, że dzisiaj nie zostanie wprowadzone takie ograniczenie.
W związku z upałami i utrudnieniami w ruchu PKP Intercity wprowadziło honorowanie swoich biletów w pociągach Polregio na terenie całego kraju, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na obsługiwanych przez nią trasach oraz Kolei Mazowieckich w warszawskim węźle kolejowym. Ponadto przedłużyło możliwość zwrotu biletów bez potrącenia odstępnego do 2 lipca.
W związku z upałami na największych dworcach w Polsce mają się dziś i jutro pojawiać mobilni informatorzy PKP Intercity.
„Jeśli masz pytania dotyczące swojej podróży – podejdź do naszego informatora. Pomoże Ci sprawdzić aktualne informacje o kursowaniu pociągu, wskaże odpowiedni peron, podpowie możliwe połączenia i wyjaśni zasady honorowania biletów oraz organizacji podróży w przypadku zmian w ruchu” - wskazał przewoźnik w komunikacie.
Mobilnych informatorów będzie można dziś spotkać m.in. na dworcach w stolicy, Trójmieście, Poznaniu, Szczecinie, Zakopanem i Wrocławiu.
PKP apeluje do podróżnych o uważne śledzenie bieżących komunikatów.