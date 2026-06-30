RMF24

W związku z panującymi od kilku dni tropikalnymi upałami pasażerowie polskich kolei muszą się wykazywać wyjątkowo dużą cierpliwością, a czasem nawet zmieniać swoje plany. By poprawić sytuację na torach, w poniedziałek na kilka godzin wstrzymano ruch wszystkich pociągów towarowych. Wiadomo już, że dzisiaj nie zostaną wprowadzone takie ograniczenia.

Pociągi towarowe mają dziś normalnie wyjechać na tory (fot. Michał Zieliński)

Pociągi towarowe mają dziś normalnie wyjechać na tory (fot. Michał Zieliński) / PAP

Resort Infrastruktury informował w poniedziałek o wstrzymaniu ruchu pociągów towarowych w godzinach 13-19 i priorytetowej obsłudze składów pasażerskich w tym czasie. Piotr Hamarnik z biura prasowego PKP PLK przekazał, że dzisiaj nie zostanie wprowadzone takie ograniczenie.

W związku z upałami i utrudnieniami w ruchu PKP Intercity wprowadziło honorowanie swoich biletów w pociągach Polregio na terenie całego kraju, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na obsługiwanych przez nią trasach oraz Kolei Mazowieckich w warszawskim węźle kolejowym. Ponadto przedłużyło możliwość zwrotu biletów bez potrącenia odstępnego do 2 lipca.

W związku z upałami na największych dworcach w Polsce mają się dziś i jutro pojawiać mobilni informatorzy PKP Intercity.

„Jeśli masz pytania dotyczące swojej podróży – podejdź do naszego informatora. Pomoże Ci sprawdzić aktualne informacje o kursowaniu pociągu, wskaże odpowiedni peron, podpowie możliwe połączenia i wyjaśni zasady honorowania biletów oraz organizacji podróży w przypadku zmian w ruchu” - wskazał przewoźnik w komunikacie.

Mobilnych informatorów będzie można dziś spotkać m.in. na dworcach w stolicy, Trójmieście, Poznaniu, Szczecinie, Zakopanem i Wrocławiu.

PKP apeluje do podróżnych o uważne śledzenie bieżących komunikatów.