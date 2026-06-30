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Upał i problemy na kolei. Jest decyzja ws. pociągów towarowych

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 30 czerwca (08:30)

W związku z panującymi od kilku dni tropikalnymi upałami pasażerowie polskich kolei muszą się wykazywać wyjątkowo dużą cierpliwością, a czasem nawet zmieniać swoje plany. By poprawić sytuację na torach, w poniedziałek na kilka godzin wstrzymano ruch wszystkich pociągów towarowych. Wiadomo już, że dzisiaj nie zostaną wprowadzone takie ograniczenia.

Upał i problemy na kolei. Jest decyzja ws. pociągów towarowych
Pociągi towarowe mają dziś normalnie wyjechać na tory (fot. Michał Zieliński) /PAP

Resort Infrastruktury informował w poniedziałek o wstrzymaniu ruchu pociągów towarowych w godzinach 13-19 i priorytetowej obsłudze składów pasażerskich w tym czasie. Piotr Hamarnik z biura prasowego PKP PLK przekazał, że dzisiaj nie zostanie wprowadzone takie ograniczenie. 

W związku z upałami i utrudnieniami w ruchu PKP Intercity wprowadziło honorowanie swoich biletów w pociągach Polregio na terenie całego kraju, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na obsługiwanych przez nią trasach oraz Kolei Mazowieckich w warszawskim węźle kolejowym. Ponadto przedłużyło możliwość zwrotu biletów bez potrącenia odstępnego do 2 lipca. 

W związku z upałami na największych dworcach w Polsce mają się dziś i jutro pojawiać mobilni informatorzy PKP Intercity.

„Jeśli masz pytania dotyczące swojej podróży – podejdź do naszego informatora. Pomoże Ci sprawdzić aktualne informacje o kursowaniu pociągu, wskaże odpowiedni peron, podpowie możliwe połączenia i wyjaśni zasady honorowania biletów oraz organizacji podróży w przypadku zmian w ruchu” - wskazał przewoźnik w komunikacie. 

Mobilnych informatorów będzie można dziś spotkać m.in. na dworcach w stolicy, Trójmieście, Poznaniu, Szczecinie, Zakopanem i Wrocławiu. 

PKP apeluje do podróżnych o uważne śledzenie bieżących komunikatów. 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: utrudnienia na kolei upały

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