Będzie poprawka senatorów PiS-u do "piątki dla zwierząt". Ma wprowadzić odszkodowania dla rolników. Ustawa - przypomnijmy - do minimum ogranicza ubój rytualny i ma zakazać hodowli na futra.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Według zapowiedzi z rekompensat będą mogli skorzystać tylko rolnicy, którzy produkują mięso. Wypłaty mają być rozłożone w czasie.

Te odszkodowania zostaną uruchomione wtedy, gdy ustawa wejdzie w życie. Będzie rozłożona na pewien okres, prawdopodobnie przez dwa czy trzy lata - mówił Ryszard Terlecki.

Deklaracja na razie jest bardzo ogólna, cała ustawa miałaby wejść w życie po roku od podpisania. Na razie PiS nie wycofuje się z zakazu hodowli zwierząt futerkowych albo znaczącego odłożenia zakazu w czasie. Mimo dużych napięć wśród senatorów PiS-u, władze tej partii przypominają o dyscyplinie głosowania i możliwych konsekwencjach partyjnych.

"Ardanowski zadeklarował lojalność wobec klubu"

Terlecki pytany przez dziennikarzy o to, co wyniknęło z jego rozmowy z byłym ministrem rolnictwa Krzysztofem Ardanowskim, który nie popierał w Sejmie noweli ustawy o ochronie zwierząt powiedział, że Ardanowski ma swoje opinie i uwagi, które szczegółowo przedstawił. Natomiast zadeklarował lojalność wobec klubu. Zdementował wszystkie pogłoski, które krążą na temat rzekomej grupy frakcyjnej, czy coś takiego. Jednym słowem była to pożyteczna i rozwiewająca wątpliwości rozmowa - podkreślił szef klubu PiS.

Na pytanie, czy Ardanowski zostaje w klubie PiS, Terlecki odparł, że tak.



Dopytywany, co z zawieszonymi posłami PiS Terlecki odparł, że dochodzi do spotkań indywidualnych z tymi osobami, które miały inne zdaniem niż klub. I indywidualnie podejmujemy decyzje, co do ich dalszych losów w klubie - podkreślił szef klubu PiS.



Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, która zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ograniczenie uboju rytualnego tylko do potrzeb krajowych związków wyznaniowych, wywołuje protesty rolników i hodowców. Uchwaloną we wrześniu nowelizacją, której projekt złożyli posłowie PiS, zajmują się obecnie senackie komisje. Senat ma rozpatrzyć ją na posiedzeniu plenarnym we wtorek 13 października.