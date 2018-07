Margaret, Rafał Sonik, Hardkorowy Koksu i zespół Enej bawili się z Wami na Wakacyjnym Zlocie Gwiazd RMF FM. Pierwszą odsłonę naszej akcji zorganizowaliśmy w Mikołajkach. Był mecz siatkówki z zespołem Enej, gra na Byle Czym z Margaret, szaleńczy rajd między tekturowymi gwiazdami w wykonaniu Rafała Sonika, a Hardkorowy Koksu smażył i serwował kultowe "stejki". Na koniec zrobiliśmy najlepsze karaoke w Polsce i wspólnie z Margaret, Rafałem Sonikiem, Hardkorowym Koksem, zespołem Enej i słuchaczami RMF FM zaśpiewaliśmy "No Woman No Cry". Kolejne odsłony naszej akcji 1 sierpnia w Gdańsku i 8 sierpnia w Katowicach! Zapraszamy!

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :

16:30

Dziękujemy, że byliście z nami!



Kolejne odsłony naszej akcji 1 sierpnia w Gdańsku i 8 sierpnia w Katowicach!



Zapraszamy!



16:25

Wspólnie z Margaret, Rafałem Sonikiem, Hardkorowym Koksem, zespołem Enej i słuchaczami RMF FM zaśpiewaliśmy "No Woman No Cry" na zakończenie pierwszego w historii Wakacyjnego Zlotu Gwiazd RMF FM!

16:20

W Mikołajkach pojawiły się dziś tłumy!





16:00

Trwa WIELKI FINAŁ Wakacyjnego Zlotu Gwiazd RMF FM w Mikołajkach!

15:45

Śpiewaliście razem z Margaret? Szukajcie się na zdjęciach!



15:30

Słuchacze RMF FM śpiewają razem z Margaret! Takie karaoke tylko na Wakacyjnym Zlocie Gwiazd RMF FM!

15:00

Zaraz zaczynamy najlepsze karaoke w Polsce!



14:45

14:30

Czekamy na Wasze zdjęcia #zlotgwiazdrmf



14:20

"Jest tak gorąco, że stejki smażą się niemal same" - donosi reporter RMF FM i razem ze "stejkami" i Hardkorowym Koksem czeka na Was na Placu Wolności

14:15

Tłum fanów przyglądał się z bliska, jak mistrz przyrządza swoje "stejki"



14:10

"Nie ma lipy, trzeba zjeść stek wołowy!"



14:05

"Najlepszy "stejk" to taki średnio wysmażony" - mówił w Faktach RMF FM Hardkorowy Koksu



14:00

Po sportowych emocjach czas na posiłek! Swoje kultowe "stejki" zaserwuje wam Robert Burneika, znany jako Hardkorowy Koksu. Pierwsze 100 osób będzie mogło spróbować tych smakołyków. Zapraszamy na Plac Wolności w Mikołajkach!



Hardkorowy Koksu na Wakacyjnym Zlocie Gwiazd RMF FM w Mikołajkach / Facebook /

13:45

Rafał Sonik i jego rajd między tekturowymi gwiazdami... z reporterem RMF FM na plecach! :)



Rafał Sonik i Michał Dobrołowicz / Karolina Jóźwiak / RMF FM

13:30

Na pomoście żeglarskim w ruch poszły garnki, pokrywki, butelki i nie tylko... Na Byle Czym gra Margaret i jej fani!





13:15

Margaret i jej fani na jachcie RMF FM



13:00

Przenosimy się na pomost żeglarski do Wioski Żeglarskiej, gdzie swój koncert rozpocznie za moment Margaret! Zagra dla Was największe hity na Byle Czym! Weźcie ze sobą butelki, pokrywki, parasole plażowe - co tam macie pod ręką - i wykonajcie z nią kilka utworów!



12:55





12:45

Mamy dla Was aż 10 tysięcy lodów! Starczy dla każdego!



Pyszne darmowe lody od RMF FM! / Karolina Jóźwiak, Karolina Bereza / RMF FM

12:40

Gramy!

12:30

Na Placu Wolności rozpoczął się niesamowity mecz! Zespół Enej gra z Wami w siatkówkę!



12:20

Bawicie się z nami?! Podzielcie się swoimi zdjęciami - pamiętajcie, aby zawsze nas oznaczyć i dodać oficjalny hasztag imprezy - #zlotgwiazdrmf



12:00

Zaczynamy!



11:45

Już prawie gotowe!



Przygotowania do Wakacyjnego Zlotu Gwiazd RMF FM / Karolina Jóźwiak / RMF FM

11:30

Na miejscu są już pierwsi fani naszych gwiazd! Zapraszamy na Plac Wolności!



Na miejscu są już pierwsi fani naszych gwiazd! Zapraszamy na Wakacyjny Zlot Gwiazd RMF FM! / Karolina Jóźwiak / RMF FM

11:00

Trwają ostatnie przygotowania! Leżaki RMF FM czekają na Was. Mamy też mnóstwo przepysznych, zimnych (!) lodów.

/ RMF FM

10:30

Pogoda w Mikołajkach dopisuje! Na termometrach 24 stopnie, a na niebie niewiele chmur!

10:00

Pamiętajcie: start o 12:00 na Placu Wolności w Mikołajkach!



O 12:30 Enej zagra z Wami w siatkówkę, a o 13:00 przenosimy się do Wioski Żeglarskiej, gdzie Margaret zaśpiewa i razem z Wami zagra na Byle Czym!



Weźcie ze sobą butelki, pokrywki, parasole plażowe - cokolwiek macie pod ręką... I zagrajcie razem z Margaret jej największe hity.



O 13:30 Rafał Sonik, zwycięzca rajdu Dakar, rozpocznie swój szaleńczy rajd między tekturowymi gwiazdami.



O godzinie 14:00 swoje kultowe "stejki" zaserwuje wam Robert Burneika, znany jako Hardkorowy Koksu. Pierwsze 100 osób będzie mogło spróbować tych smakołyków.



A o 15:00 spotykamy się z wami na najlepszym karaoke w Polsce! Czeka nas wspólne śpiewanie z gwiazdami, nie tylko muzycznymi ;)

09:30

Wakacyjny zlot gwiazd RMF FM